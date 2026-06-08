مدیر منطقه ۲ شهرداری شهرکرد، از رفع بخش عمده‌ای از مشکلات ساکنان محله گودال چشمه و خیابان حافظ شمالی در کمتر از یک هفته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - علی ربیعی با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم با شهروندان گفت: در پی درخواست‌ها و مطالبات مطرح‌شده از سوی اهالی محترم گودال چشمه و خیابان حافظ شمالی، بازدید میدانی با حضور کارشناسان فنی، عمرانی و خدمات شهری منطقه انجام شد و تصمیمات لازم برای تسریع در رسیدگی به مشکلات اتخاذ گردید.

وی افزود: در این بازدید، مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده شامل وضعیت نامناسب آسفالت برخی معابر، مشکلات دفع آب‌های سطحی، ساماندهی جداول و پیاده‌روها و رسیدگی به وضعیت نظافت عمومی بود که بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

مدیر منطقه ۲ شهرداری شهرکرد ادامه داد: با بسیج نیرو‌های اجرایی و برنامه‌ریزی فشرده، عملیات لکه‌گیری و ترمیم آسفالت، لایروبی و اصلاح مسیر آب‌های سطحی، و احداث پل در کمتر از یک هفته انجام شد.

ربیعی تأکید کرد: رویکرد مدیریت منطقه ۲ بر پایه حضور میدانی، شنیدن مستقیم مطالبات مردم و اقدام فوری برای رفع مشکلات است. باور داریم که رضایتمندی شهروندان زمانی حاصل می‌شود که فاصله میان بیان مطالبه تا اجرای اقدام به حداقل برسد.

وی با قدردانی از صبوری و همکاری اهالی این محدوده خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی شهروندان نقش مهمی در تسریع روند خدمت‌رسانی دارد. تلاش ما این است که با برنامه‌ریزی منسجم، مشکلات زیرساختی سایر محلات منطقه نیز به‌صورت مرحله‌ای بررسی و برطرف شود.

مدیر منطقه ۲ شهرداری شهرکرد اضافه کرد: خدمت‌رسانی بی‌وقفه و رسیدگی عادلانه به تمامی محلات منطقه در دستور کار قرار دارد و بازدید‌های میدانی و دیدار چهره‌به‌چهره با مردم به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا هیچ مطالبه‌ای بدون پیگیری باقی نماند.

برچسب ها: مطالبات مردمی ، شهرداری شهرکرد
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