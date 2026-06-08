باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رژیم صهیونیستی مخالف جامعه‌ای است که به طور طبیعی می‌تواند قدرتمند شود + فیلم

کارشناس مسائل منطقه در خصوص راهبرد رژیم صهیونیستی در مقابل کشورهای منطقه توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق علیزاده، کارشناس مسائل منطقه با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد راهبرد رژیم صهیونیستی در مقابل کشورهای منطقه نکاتی بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
رژیم صهیونیستی مخالف جامعه‌ای است که به طور طبیعی می‌تواند قدرتمند شود + فیلم
young journalists club

ادعای رسانه‌های صهیونیستی: ایران آماده حمله است

رژیم صهیونیستی مخالف جامعه‌ای است که به طور طبیعی می‌تواند قدرتمند شود + فیلم
young journalists club

پنتاگون: به دنبال جنگ با ایران نیستیم

رژیم صهیونیستی مخالف جامعه‌ای است که به طور طبیعی می‌تواند قدرتمند شود + فیلم
young journalists club

گفت‌وگوی تلفنی نتانیاهو با نخست وزیر ژاپن پیش از سفر به تهران

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کمپ ایران، بهترین جام جهانی شد + فیلم
۱۴۴۵

کمپ ایران، بهترین جام جهانی شد + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
چرایی تبدیل شدن ایران به قطب چهارم جهان از زبان اندیشمند برجسته آمریکایی + فیلم
۱۰۶۶

چرایی تبدیل شدن ایران به قطب چهارم جهان از زبان اندیشمند برجسته آمریکایی + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
کدام مواضع آمریکا مورد هدف حملات ایران قرار گرفت؟ + فیلم
۸۸۸

کدام مواضع آمریکا مورد هدف حملات ایران قرار گرفت؟ + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تحلیلگر اسرائیلی از خستگی اشغالگران و تکرار زندگی در پناهگاه‌ها می‌گوید! + فیلم
۷۶۴

تحلیلگر اسرائیلی از خستگی اشغالگران و تکرار زندگی در پناهگاه‌ها می‌گوید! + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
شناسایی دره فسیلی ۱۵۰ میلیون ساله در پیرچوپان آذرشهر + فیلم
۷۵۱

شناسایی دره فسیلی ۱۵۰ میلیون ساله در پیرچوپان آذرشهر + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha