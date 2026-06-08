باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر دشتی‌پور اظهار کرد: با توجه به حساسیت پایانه مرزی مهران و ضرورت میزبانی شایسته از زائران برنامه‌ریزی دقیقی برای ارتقای زیرساخت‌ها انجام گرفته که در قالب ۲۰ پروژه عملیاتی در دست اجرا است.

وی با اشاره به برخی از مهم‌ترینِ این پروژه‌ها افزود: در بخش تاسیسات و تامین انرژی تمرکز ویژه‌ای بر پایداری برق و سرمایش انجام شده که شامل ساماندهی کابل‌کشی و برق اضطراری سالن مسافری و ورودی‌ها و خروجی‌ها، همچنین خرید و نصب سه دستگاه دیزل‌ژنراتور و اصلاح سامانه کانال‌کشی پکیج‌یونیت‌های سالن مسافری است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ی استان ایلام در ادامه به اقدام‌های میدانی در محوطه‌ها اشاره کرد و گفت: تکمیل فاضلاب، اصلاح کابل‌کشی پایانه برکت و نصب ۵ دستگاه برج نوری در این پایانه از اولویت‌های حوزه فنی بوده است، همچنین برای رفاه حال زائران خدماتی نظیر خرید ۴ دستگاه آبسردکن ۱۲ شیره، اجرای سایبان‌های موقت، رنگ‌آمیزی و زیباسازی محوطه و همچنین مرمت ورودی‌های اضطراری به طور کامل پیگیری می‌شود.

دشتی پور ادامه داد: افزون بر موارد یادشده عملیات عمرانی نظیر بتن‌ریزی محوطه صفر مرزی (پس از برچیدن کانتینرها) و اجرای محوطه بتنی ضلع جنوبی به همراه سایبان پکیج‌یونیت‌ها از دیگر گام‌های زیربنایی است که چهره خدمت‌رسانی در این پایانه را متحول خواهد کرد، همچنین سامانه‌های مه‌پاش و جت‌فن نیز برای مدیریت دمای محیط در روزهای گرم سال به صورت مستمر فعال خواهند بود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام از پیش‌بینی نصب بیش از ۵۰ هزار مترمربع سایبان موقت و استقرار صدها دستگاه خنک‌کننده در پایانه مرزی مهران برای رفاه زائران اربعین حسینی خبر داد و یادآور شد: استقرار بیش از ۲۰۰ دستگاه سامانه خنک‌کننده در نقاط راهبردی ورود و خروج و همچنین نصب بیش از ۳۰ دستگاه آبخوری و جعبه‌یخ در پایانه‌ها پیش‌بینی شده است.

وی با تاکید بر این که آماده‌سازی مرز مهران برای اربعین امسال با تمرکز بر ارتقای زیرساخت‌ها، افزایش امنیت و فراهم‌سازی رفاه زائران در حال انجام است، بیان کرد: در پی تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی و با هدف برگزاری اربعینی پرشورتر و ایمن‌تر، عملیات آماده‌سازی زیرساخت‌های مرزی با شتاب و دقت بیشتری پیگیری می‌شود.

دشتی‌پور همچنین از آغاز کار بهسازی و بازسازی گسترده سرویس‌های بهداشتی پایانه مرزی و روکش آسفالت ۵۰ کیلومتر از راه‌های ایلام و مهران با اولویت مسیرهای دسترسی به مرز خبر داد و افزود: هدف ما رضایتمندی زائران و فراهم‌سازی سفری ایمن، روان و بدون دغدغه برای همه مسافران این مسیر است.

پایانه مرزی مهران در استان ایلام، به سبب برخورداری از مزیت‌هایی همچون کوتاهی مسافت تا شهرهای مذهبی عراق و امنیت بسیار بالا، همواره نخستین انتخاب مسافران ایرانی برای سفر به این کشور همسایه بوده است.

بر پایه داده‌های رسمی، این گذرگاه مرزی در روزهای اوج سفر مانند راهپیمایی اربعین و عرفه، پذیرای ۶۵ درصد از کل مسافران و زائران ایرانی است و در شرایط عادی نیز روزانه حدود ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از آن تردد می‌کنند.