باشگاه خبرنگاران جوان - میلاد دوستی معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه با تشریح آخرین وضعیت توسعه آزادراه‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۳۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور به بهره‌برداری رسیده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این رقم تا پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۵۰۰ کیلومتر افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به نقش آزادراه‌ها در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور افزود: توسعه شبکه آزادراهی علاوه بر کاهش زمان سفر و مصرف سوخت، تأثیر قابل توجهی در ارتقای ایمنی تردد‌های جاده‌ای دارد؛ به‌گونه‌ای که تنها حدود ۵ درصد از تصادفات منجر به فوت جاده‌ای در آزادراه‌ها رخ می‌دهد که بیانگر سطح بالای ایمنی این مسیر‌ها نسبت به سایر راه‌های کشور است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۵ شرکت آزادراهی در کشور فعال هستند، گفت: سال گذشته ۵۲ بسته سرمایه‌گذاری آزادراهی به طول ۳۵۱۲ کیلومتر و با ارزش تقریبی ۲۶۶۰ همت تعریف شد که قرار است حدود ۶۰ درصد منابع مالی مورد نیاز آنها از طریق مشارکت بخش خصوصی تأمین شود.

دوستی ادامه داد: از مجموع این پروژه‌ها، عملیات اجرایی تعدادی از طرح‌های مهم شامل آزادراه‌های مشهد-چناران، کمربند شمالی اراک، اراک-بروجرد، ساوه-سلفچگان، پردیس-هراز و ارومیه-تبریز به طول ۵۶۹ کیلومتر و با ارزش تقریبی ۳۷۵ همت آغاز شده است.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه با اشاره به امضای تفاهم‌نامه برای ۱۰ بسته جدید سرمایه‌گذاری آزادراهی، گفت: این پروژه‌ها به طول ۴۷۶ کیلومتر و با ارزش بیش از ۳۰۰ همت در مراحل نهایی بررسی و تصویب قرار دارند.

دوستی یادآور شد:استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران موجب می‌شود منابع دولتی برای اجرای سایر پروژه‌های عمرانی آزاد شود. سرمایه‌گذاران نیز طی دوره‌ای ۱۵ تا ۲۰ ساله از محل درآمد‌های حاصل از عوارض و سایر ظرفیت‌های اقتصادی پیرامون آزادراه‌ها، سرمایه خود را بازپس می‌گیرند و پس از پایان دوره مشارکت، مالکیت و بهره‌برداری آزادراه‌ها به دولت واگذار خواهد شد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی