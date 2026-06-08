باشگاه خبرنگاران جوان - شنیده شدن چند صدای انفجار در ساعات اولیه بامداد امروز دوشنبه در شهرستان قروه، موجب ایجاد پرسشهایی در میان شهروندان شد. موضوعی که با پیگیری خبرنگار از مسئولان شهرستان، مشخص شد ارتباطی با تهدید امنیتی نداشته و ناشی از فعالیت سامانههای پدافندی بوده است.
در همین راستا، مرتضی جوانمردی، فرماندار قروه با تشریح جزئیات این رویداد، اظهار کرد: صداهای شنیده شده در بامداد امروز ناشی از فعالیت سامانههای پدافندی بوده و هیچگونه خطری متوجه مردم و شهروندان شهرستان نیست.
وی با تأکید بر اینکه شرایط در قروه کاملاً عادی است افزود: تمامی امور در سطح شهرستان طبق روال معمول در جریان بوده و خدمات دستگاههای اجرایی بدون هیچگونه اختلالی ادامه دارد.
فرماندار قروه با اشاره به اهمیت حفظ آرامش عمومی، از شهروندان خواست از توجه به شایعات و اخبار غیررسمی منتشر شده در فضای مجازی خودداری کنند و اخبار مرتبط را تنها از طریق رسانههای معتبر و مراجع رسمی دنبال کنند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههای مسئول بهصورت مستمر وضعیت منطقه را رصد میکنند و در صورت وجود هرگونه اطلاعیه یا موضوع مهم، اطلاعات لازم از مجاری رسمی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
جوانمردی در پایان بار دیگر بر عادی بودن شرایط شهرستان تأکید کرد و گفت: در حال حاضر هیچگونه تهدیدی متوجه قروه نیست و شهروندان میتوانند با آرامش خاطر فعالیتهای روزمره خود را دنبال کنند.
منبع تسنیم