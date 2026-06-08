سپاه پاسداران اعلام کرد: در پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی به یکی از صنایع پتروشیمی، دقایقی پیش صنایع مشابه در حیفا را مورد حمله موشکی قرار دادیم.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: با استعانت از خداوند قادر متعال، رزمندگان نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی به یکی از صنایع پتروشیمی، دقایقی پیش صنایع مشابه در حیفا را مورد حمله موشکی قرار دادند.

متن کامل بیانیه سپاه پاسداران به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم

با استعانت از خداوند قادر متعال، رزمندگان نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی به یکی از صنایع پتروشیمی، دقایقی پیش صنایع مشابه در حیفا را مورد حمله موشکی قرار دادند.

اخطار می کنیم؛ دشمن صهیونیستی با اقدام علیه اهداف غیر نظامی و هدف قرار دادن صنایع نفتی، بازی خطرناکی را شروع کرد، که دامنه آن کلیه اهداف انرژی منطقه را در بر خواهد گرفت و عواقب آن برای اقتصاد جهانی، بر عهده آتش افروز اصلی این میدان، آمریکا می باشد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

برچسب ها: سپاه پاسداران ، حمله رژیم صهیونیستی به ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۹:۱۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
خب تاسیسات اونا رو آمریکا بهش کمک میکنه بازسازی میکنه، ما باید چیکار کنیم؟!
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
تنگه هرمز و باب المندب باید تا شکست کامل دشمن مسدود شوند. آمریکایی‌ها از اون طرف دنیا اومدن و مزاحم کشتی‌های ما میشن، این دیگه چه آتش بسیه ؟! ما باید فورا برای شکستن محاصره دریایی با یک حمله ترکیبی گسترده اقدام کنیم.
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
این صنایع مشابه از بین رفت یا فقط خسارت بسیار جزئی در برابر خسارت وارد شده به صنایع پتروشیمی خودمان
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
بازسازی صنايع پتروشیمی در یادها خواهد ماند
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
حیف که زود تموم شد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن ن
۱۳:۳۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
نصرمن_الله_وفتح_قریب_وبشرالمومنین، طوری این رژیم اشغالگر صهیونیستی تروریستی کودک کش را بزنید که نتواند کمر راست کند،برای یک بار هم شده مراکز حساس نظامی رژیم تروریستی صهیونی را ویران کنید،خدا با مردم ایران است.🇮🇷
۱۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
باریکلا. 10 برابر بکوبید. رحم نکنید. تا ریشه اسرائیل را از روی زمین نکندید تمامش نکنید. خداوند همراه ما است. مظلومان جهان منتظر هستند.
۱۰
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
الله اکبر
۸
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۳:۲۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
دست مریزاد
۱۱
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
بزن که خوب میزنی اسرائیل را ویران کنید دشمن باید ویران شود
۱۳
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
بزن که خوب 👍 👍 👍 میذنی تو رستم تحمتنی بزن که خوب میذنی
۱۳
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
یه طوری بزنیدکه صهیون کثیف وخبیث،کمرش برای همیشه بشکنه
۱۵
۴۲
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