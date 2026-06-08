باشگاه خبرنگاران جوان - صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: با توجه به آمار نمونهبرداریها و شکار تلههای فعال در استان و شرایط آب و هوایی از خرداد ماه نخستین مرحله رهاسازی زنبور تریکوگراما علیه نسل اول آفت ساقهخوار برنج آغاز شده است.
او با بیان اینکه برای اثربخشی اجرای کنترل بیولوژیک در شالیزار، آگاهی از زیستشناسی آفت و فنولوژی گیاه برنج حائز اهمیت است، افزود: شالیکاران برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز خدمات کشاورزی مراجعه کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان تصریح کرد: استفاده از تریکوکارت حاوی زنبور تریکوگراما به عنوان یک روش سالم و جایگزین سموم شیمیایی برای کنترل آفت ساقهخوار برنج توصیه میشود.
محمدی همچنین با تأکید بر اینکه برای کنترل اصولی آفات و بیماریهای گیاهی باید از انواع روشهای کنترلی از جمله زراعی، مکانیکی و بیولوژیک استفاده شود، گفت: تنها در موارد خاص و زمانی که جمعیت یا میزان بروز آفات و بیماریهای گیاهی بالا باشد، استفاده از سموم شیمیایی توصیه میشود.
«زنبور تریکوگراما» حشره ریز و ظریفی است که حدود یک میلیمتر طول دارد و برای کنترل بیولوژیک جمعیت آفات به ویژه کرم ساقه خوار برنج کاربرد دارد.
کرم ساقه خوار مهمترین آفت برنج است که در فصل زمستان به صورت کرم لارو در علفهای هرز خشک حاشیه مزارع مخفی است و در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت به شفیره تبدیل میشود و پس از چند روز از شفیرهها پروانه خارج شده و با تخمگذاری روی شالی در خزانه و یا بوتههای نشا شده در زمین اصلی موجب آلودگی و منجر به خسارت در شالیزارها میشود.
منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان