باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مجید اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: فرودگاه مشهد عملیاتی است و در حال حاضر تنها پرواز‌های داخلی این فرودگاه لغو شده است.

اخوان توضیح داد: در حال حاضر ۱۵ هزار حجاج در کشور عربستان هستند که بازگشت تمامی آنها به کشور از طریق فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: انتقال پرواز‌های حجاج به مشهد در حال برنامه ریزی است و در حال حاضر پرواز‌های مشهد به تهران و مناطق غربی کشور لغو شده است، اما پرواز‌های حجاج از طریق این فرودگاه انجام می‌شود.

او بیان کرد: در حال حاضر طبق آخرین نوتامی که صادر شده فرودگاه‌های غرب کشور، مهرآباد و فرودگاه بین المللی امام خمینی تا اطلاع ثانوی لغو شده است.