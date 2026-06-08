باشگاه خبرنگاران جوان- با طرح شکایت باشگاه گل گهرسیرجان از چادرملو اردکان در خصوص استفاده از یک بازیکن خارجی، برخی تلاش کردند سازمان لیگ فوتبال ایران را در این پرونده مقصر جلوه بدهند و ادعاهای واهی را به قصد خدشه دار کردن این سازمان مطرح کردند.
به منظور روشنگری افکار عمومی و تشریح فرآیندهای قانونی مرتبط با ثبت قراردادها و صدور کارت بازی بازیکنان در تمامی مسابقات باشگاهی فوتبال کشور، موارد زیر اعلام میشود:
۱- صدور کارت بازی توسط سازمان لیگ بر اساس مدارک و مستندات ارائهشده از سوی باشگاهها و در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی انجام میشود. این روال در هیاتهای فوتبال تمامی استانها و شهرستانها در خصوص مسابقات باشگاهی انجام میشود و اساسا یک رویه جاری در سطح بین المللی است.
مسئولیت صحت، کامل بودن و انطباق اطلاعات و مدارک ارائهشده با قوانین و آییننامههای جاری، مطابق مقررات، بر عهده باشگاهها و اشخاص ذیربط است. ضمنا یادآور میشود کلیه فدراسیونهای ورزشی کارت بازی بازیکنان را براساس مقررات مربوطه صادر میکنند.
۲- صدور کارت بازی به منزله سلب مسئولیت باشگاهها در قبال رعایت تمامی الزامات قانونی و مقرراتی نیست و در صورت کشف هرگونه مغایرت، نقص یا عدم احراز شرایط قانونی بازیکن، مراجع قضایی و انضباطی فدراسیون فوتبال مطابق اختیارات قانونی خود نسبت به بررسی و صدور رأی اقدام میکنند و باشگاهها حسب آئین نامه و دستورالعمل مسابقات از موضوع کاملا آگاهی دارند.
بدیهی است که مسئولیت تمامی مدارک ارایه شده با باشگاه است و باشگاه باید در قبال هرگونه نقص در مدارک ارایه شده پاسخگو باشد و سازمان لیگ فوتبال ایران اصل را بر صحت مدارک ارایه شده از سوی باشگاهها قرار میدهد.
۳- آرای صادره در خصوص پروندههای مطروحه، توسط ارکان مستقل قضایی فدراسیون فوتبال اتخاذ شده و سازمان لیگ در فرآیند بررسی و صدور این آرا هیچگونه نقشی ندارد. مبنای تصمیمگیری این مراجع، مقررات و مستندات موجود در پروندههاست.
۴- حفظ سلامت، عدالت و یکپارچگی مسابقات، اولویت اصلی سازمان لیگ است و این سازمان ضمن احترام به نقدهای رسانهای، از طرح دیدگاههای کارشناسی در جهت بهبود فرآیندهای فوتبال کشور استقبال میکند.