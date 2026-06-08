رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: دولت و وزارت صمت با رصد مستمر وضعیت واحد‌های تولیدی، برنامه‌ریزی لازم برای رفع موانع تولید و حمایت از واحد‌های آسیب‌دیده را در دستور کار قرار داده‌اند و دغدغه و نگرانی بابت تداوم روند تولید در بخش خودرو وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرشاد مقیمی عاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: دولت و وزارت صمت با رصد مستمر وضعیت واحد‌های تولیدی، برنامه‌ریزی لازم برای رفع موانع تولید و حمایت از واحد‌های آسیب‌دیده را در دستور کار قرار داده‌اند و دغدغه و نگرانی بابت تداوم روند تولید در بخش خودرو وجود ندارد.

 روز دوشنبه در حاشیه بازدید از واحد‌های قطعه‌سازی خودرو در شهرک صنعتی کاسپین قزوین در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار کرد: براساس برنامه ابلاغی وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران ارشد این وزارتخانه به‌صورت مستمر در استان‌های مختلف کشور حضور پیدا می‌کنند تا از نزدیک مسایل، ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش تولید را مورد بررسی قرار دهند.

وی افزود: هدف اصلی این سفرها، ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان، صنعتگران و مدیران استانی و همچنین پیگیری مشکلاتی است که در حوزه اختیارات وزارت صمت قرار دارد تا بتوانیم روند تولید را در بخش‌های مختلف اقتصادی با کمترین مشکل ادامه دهیم.

مقیمی با اشاره به محور اصلی سفر خود به استان قزوین، تصریح کرد: تمرکز این سفر بر صنعت خودرو و زنجیره تامین قطعات است، چرا که قزوین در کنار آذربایجان شرقی از مهمترین قطب‌های تولید قطعات خودرو در کشور محسوب می‌شود و تعداد قابل توجهی از واحد‌های قطعه‌سازی در این استان فعالیت دارند.

وی ادامه داد: در این سفر علاوه بر بازدید از چند واحد صنعتی و قطعه‌سازی، نشست مشترکی نیز با مدیران صنعت خودرو و فعالان زنجیره تامین برگزار خواهد شد تا مسایل و مشکلات واحد‌های تولیدی به صورت مستقیم بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

رییس هیات عامل ایدرو تاکید کرد: تلاش ما این است که دغدغه تولیدکنندگان و کارگران شاغل در این صنعت کاهش یابد و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان نیز اطمینان داشته باشند که تولید محصولات مورد نیاز کشور بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

مقیمی به ظرفیت‌های صنعت خودرو کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در شبکه تامین صنعت خودرو، حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد قطعه‌سازی در سراسر کشور فعالیت دارند که بخش مهمی از آنها در استان‌های صنعتی از جمله قزوین مستقر هستند.

معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های دولت برای حمایت از واحد‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: موضوع بازسازی و حمایت از این واحد‌ها در قالب ستاد نوسازی و بازسازی دولت که به ریاست معاون اول رییس‌جمهور تشکیل شده، در حال پیگیری است.

وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مسوولیت هماهنگی اقدامات مربوط به بخش صنعت را برعهده گرفته و برنامه‌های حمایتی متعددی برای واحد‌های آسیب‌دیده تدوین شده است.

مقیمی با بیان اینکه بخشی از این حمایت‌ها مربوط به تعهدات واحد‌های تولیدی در قبال مشتریان و ذینفعان است تا آسیب‌های ناشی از هرگونه وقفه احتمالی در تولید به حداقل برسد، افزود: در حوزه‌هایی نظیر مالیات، بیمه، تسهیلات و سایر الزامات اداری نیز مصوبات حمایتی از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و همه دستگاه‌ها موظف به اجرای این مصوبات هستند.

رییس هیات عامل ایدرو، ادامه داد: یکی از اهداف اصلی بازدید‌های میدانی، بررسی میزان اجرای این مصوبات در استان‌ها است تا مشخص شود کدام دستگاه‌ها تکالیف خود را انجام داده‌اند و در چه بخش‌هایی نیاز به پیگیری بیشتر وجود دارد.

مقیمی درخصوص نحوه حمایت از واحد‌های آسیب‌دیده، اظهار کرد: طبیعی است که همه واحد‌های آسیب‌دیده در یک سطح قرار ندارند و اولویت‌بندی مشخصی برای تخصیص منابع و حمایت‌های این گروه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: واحد‌هایی که نقش کلیدی در زنجیره تولید کشور داشته و در تامین کالا‌های راهبردی موثر می‌باشند و اینکه تولیدات آنها از وابستگی به واردات جلوگیری می‌کند، در اولویت نخست برنامه‌های حمایتی قرار خواهند گرفت.

معاون وزیر صمت تاکید کرد: حفظ پایداری تولید، صیانت از اشتغال و جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین صنایع کشور از مهمترین اهداف دولت در شرایط کنونی است و وزارت صمت با تمام ظرفیت برای تحقق این اهداف تلاش می‌کند.

مقیمی ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، روند تولید در کشور با قدرت ادامه یافته و مشکلات واحد‌های صنعتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

برچسب ها: ایدرو ، تولید
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
راست میگی نگرانی برای تولید ندارید چون تولید هم میکردید محصول بی کیفیتی میدادید.اگر نگرانی ندارید پس چرا قیمت ها سرسام آور شده.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
با بدبختی خودرو ثبت نام کردم حالا تحویل نمی‌دید بعد میگید مشکلی نیست .چقدر حقوق از بیت المال میگیرید ؟حق الناس گذشت نداره ها .
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
یاسین
۱۶:۵۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
بود و نبود شما فرقی نداره،، حز ضرر و زیان سودی نداشتید.
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
یه مشت لگن تولید میکنن که ادامه تولید یا متوقف شدنش اهمیتی نداره
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
درک تعطیل بشه انشاالله
۳
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
بله ، وقتی روزی یک دستگاه و تحویل قطره چکانی برای دو فرغون سازی هیچ اشکالی نداره تا رانت خوارهاشون وارد میدان شود .
۲
۶
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