باشگاه خبرنگاران جوان - محمود محمودی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تاکید بر اهمیت توسعه نیروگاههای خورشیدی به عنوان انرژی پاک در کاهش آلودگی هوا و مدیریت بار در استان تهران، گفت: در حال حاضر ظرفیت منصوبه نیروگاههای خورشیدی در استان تهران بیش از ۱۳۰ مگاوات است که از این میزان، بیش از ۵۳ مگاوات در محدوده تحت مدیریت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران نصب شده است.
وی افزود: این ظرفیت با افتتاح پروژههای بزرگی مانند نیروگاه ۶۳ مگاواتی شمس آباد، ۹ مگاواتی کوثر، ۶ مگاواتی پولاد پویش و ۲ مگاواتی رضا پلاستیک تا پایان خردادماه امسال به بیش از ۲۲۰ مگاوات خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: این میزان ظرفیت تولید نیروگاههای خورشیدی معادل تامین برق ۱۳۰ هزار خانوار است و نقش موثری در کاهش خاموشیها در زمان اوج مصرف دارد.
محمودی در ادامه گفت: تجهیز ۱۲۰۰ مدرسه و ۱۲۰۰ مسجد در سطح شهرستانهای استان تهران به پنلهای خورشیدی پشت بامی در حال اجراست و با تکمیل این طرح، حدود ۱۲ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای خورشیدی این استان افزوده خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت ۱۰ هزار مگاواتی استان تهران برای توسعه نیروگاههای خورشیدی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در سطح استان تهران بالغ بر ۱۰۰۰ مگاوات پروژه نیروگاه خورشیدی در دست احداث است که با برنامهریزی انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۵ وارد مدار خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود: همچنین مطابق تصمیمات کمیته انرژی استان تهران به ریاست استاندار محترم، برنامهریزیهای لازم جهت توسعه نیروگاههای خورشیدی در سال ۱۴۰۶ به میزان ۱۵۰۰ مگاوات و سال ۱۴۰۷ به میزان ۲۵۰۰ مگاوات صورت گرفته است که با احتساب این موارد، ظرفیت منصوبه نیروگاههای خورشیدی استان تهران تا پایان سال ۱۴۰۷ به ۵۰۰۰ مگاوات خواهد رسید.
منبع: شرکت توزیع نیروی برق استان تهران