بیش از ۱۲ هزار و ۴۰۰ تن گندم تاکنون از کشاورزان مازندران تحویل مراکز خرید تضمینی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران، ضمن قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های مستمر استاندار محترم مازندران در راستای پشتیبانی از بخش کشاورزی، گفت: خوشبختانه روند خرید تضمینی گندم در استان و همچنین پرداخت مطالبات کشاورزان در سطح کشور با برنامه‌ریزی مناسب و روند مطلوبی در حال انجام است و این موضوع نویدبخش حمایت مؤثر دولت از تولیدکنندگان این محصول راهبردی است.

او با تقدیر از تلاش‌ها، همت و نقش ارزشمند کشاورزان سختکوش و گندمکاران استان مازندران در تأمین امنیت غذایی کشور، افزود: تاکنون بیش از ۱۲ هزار و ۴۰۰ تن گندم به ارزش بیش از ۶ هزار میلیارد ریال از کشاورزان استان تحویل مراکز خرید تضمینی اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران شده است که این میزان نسبت به روز‌های ابتدایی فصل برداشت، روندی رو به رشد و امیدوارکننده را نشان می‌دهد.

جعفری با اشاره به عملکرد شهرستان‌های مختلف استان در تحویل محصول گندم، گفت: شهرستان بهشهر با اختصاص ۶۲ درصد از کل گندم تحویلی استان تاکنون در صدر شهرستان‌های مازندران قرار دارد و سهم قابل توجهی در تأمین گندم خریداری شده استان ایفا کرده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران همچنین از آمادگی کامل زیرساخت‌های خرید تضمینی در استان خبر داد و افزود: در حال حاضر ۱۷ مرکز خرید تضمینی گندم در سطح استان فعال و در حال دریافت محصول کشاورزان هستند.

او گفت: مجموعا ۳۴ مرکز خرید تضمینی به طور کامل تجهیز و آماده بهره‌برداری هستند که در صورت اعلام نیاز از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان و افزایش حجم برداشت، سایر مراکز نیز به چرخه عملیات خرید تضمینی خواهند پیوست.

جعفری با اشاره به شرایط جوی اخیر و بارندگی‌های رخ داده در برخی مناطق استان از کشاورزان خواست ضمن حفظ کیفیت محصول، توصیه‌های کارشناسان بخش کشاورزی را جدی بگیرند و افزود: از کشاورزان عزیز درخواست می‌شود با توجه به شرایط آب‌وهوایی و بارندگی‌های اخیر، در زمان برداشت و تحویل محصول، صبوری لازم را داشته باشند و با رعایت توصیه‌های فنی و کارشناسی، از افت کیفیت گندم جلوگیری کنند تا محصول تولیدی با بهترین شرایط ممکن به مراکز خرید تضمینی تحویل شود.

جعفری در پایان گفت: مجموعه دولت، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران با تمام ظرفیت در کنار کشاورزان قرار دارند و تلاش خواهند کرد فرآیند خرید، ثبت اطلاعات و پرداخت مطالبات گندمکاران با سرعت و دقت لازم انجام شود تا کشاورزان عزیز با آرامش خاطر بیشتری به فعالیت‌های تولیدی خود ادامه دهند.

برچسب ها: خرید گندم ، تولید گندم
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