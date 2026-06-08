باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از ورود به جلسه غیررسمی وزرای دفاع اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به کشتی‌های دریایی خود که در مدیترانه به عنوان بخشی از «عملیات ایرینی» فعالیت می‌کنند، اجازه داده‌اند تا تانکر‌های خارجی مظنون به حمل نفت روسیه را به عنوان بخشی از آنچه بروکسل آن را «ناوگان سایه» توصیف می‌کند، توقیف کنند.

او با تأکید بر اینکه هدف اصلی این اقدام «مهار روسیه از تأمین مالی» عملیات نظامی خود در اوکراین است، گفت: «ما همچنین در مورد ناوگان سایه بحث خواهیم کرد. عملیات ایرینی ما قوانین تعامل را تغییر داده و اکنون شروع به سوار شدن به کشتی‌ها نیز کرده است، بنابراین ایده این است که بهترین شیوه‌هایی را که کشور‌های مختلف [اتحادیه اروپا] با این کشتی‌ها انجام می‌دهند، تغییر دهیم.»

عملیات ایرینی توسط اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ در مدیترانه برای بازرسی کشتی‌های تجاری و جلوگیری از ارسال غیرقانونی سلاح به لیبی آغاز شد. بر اساس این گزارش، این کشور در دستیابی به این هدف موفق نبوده است.

منبع: تاس