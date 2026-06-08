باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران با نام «شهید جاویدالاثر ناو دنا، شهید رضا رکجان» در نخستین گام از رقابتهای شانس مجدد انتخابی قهرمانی جهان، با کسب پیروزی قاطع مقابل سنگال، خط و نشانی جدی برای حریفان کشید.
در این دیدار که صبح امروز در شهر سوفانبوری تایلند برگزار شد، شاگردان بهروز سلطانی با ارائه یک بازی برتر و هماهنگ، توانستند تیم ملی سنگال را با نتیجه مقتدرانه ۷۷ بر ۲۴ در هم بکوبند و شروعی طوفانی در این مسابقات داشته باشند.
ملیپوشان کشورمان که به دنبال کسب یکی از چهار سهمیه صعود به رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کانادا هستند، باید فردا (دوشنبه) از ساعت ۱۲ ظهر به وقت ایران، در دومین مسابقه گروهی خود به مصاف تیم برزیل بروند.
رقابتهای شانس مجدد انتخابی قهرمانی جهان از ۱۸ تا ۲۲ خردادماه به میزبانی تایلند در جریان است و تیم ایران امیدوار است با ادامه این روند، جایگاه خود را در جمع برترینهای این مسابقات تثبیت کند.