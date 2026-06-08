باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - معماریان مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با ارائه آخرین آمار از وضعیت خرید گندم در استان اظهار کرد: تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از سوی کشاورزان خوزستانی در ۹۲ مرکز خرید از حدود ۵۳ هزار گندم‌کار به ارزش تقریبی ۶۴ همت خریداری شده است.

وی افزود: در دو مرحله پرداخت انجام‌شده، تاکنون حدود ۲۶ همت از مطالبات گندم‌کاران استان واریز شده که معادل نزدیک به ۴۰ درصد کل مطالبات است.

به گفته معماریان، در سطح کشور نیز تاکنون حدود ۴۰ همت پرداخت شده که سهم استان خوزستان از این پرداخت‌ها حدود ۶۵ درصد بوده است.

معماریان همچنین تأکید کرد: پرداخت مطالبات گندم‌کاران به‌صورت مرحله‌ای و بر اساس اولویت زمان تحویل محصول به مراکز خرید انجام می‌شود؛ به‌طوری که کشاورزانی که تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه محصول خود را تحویل داده‌اند، تاکنون حدود ۵۵ درصد از بهای گندم خود را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: همچنین گندم‌کارانی که در بازه زمانی ۱۶ اردیبهشت تا ۵ خردادماه محصول خود را تحویل داده‌اند، حدود ۴۰ درصد از مطالبات خود را دریافت کرده‌اند.

با این حال، برخی کشاورزان معتقدند تأخیر در ارسال لیست‌ها و کندی روند پرداخت‌ها، برنامه‌ریزی مالی و ادامه فعالیت‌های زراعی آنها را با مشکل مواجه کرده و خواستار تسریع در تسویه کامل مطالبات خود هستند.

در شرایطی که خوزستان همچنان یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید گندم کشور محسوب می‌شود، موضوع پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان به یکی از مطالبات جدی این قشر تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که می‌تواند بر انگیزه تولید و پایداری امنیت غذایی کشور نیز اثرگذار باشد.