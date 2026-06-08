باشگاه خبرنگاران جوان - کامران لشگری مدیرکل صمت قزوین در نشست رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان قطعات خودرو قزوین که در اتاق بازرگانی استان برگزار شد، گفت: همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و صنایع بزرگ خودروسازی میتواند زمینه رفع بسیاری از مشکلات موجود در حوزه تولید را فراهم کند.
مدیرکل صمت قزوین افزود: طی ماههای گذشته جلسات متعددی برای حل مشکل واحدهای صنعتی برگزار شده و بخش قابل توجهی از مسایل مربوط به تامین مواد اولیه، به ویژه مواد پتروشیمی، با همکاری دستگاههای مختلف پیگیری شده است.
وی افزود: در همین راستا بیش از چهار میلیون دلار ثبت سفارش برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع استان انجام شده تا روند تولید در واحدهای صنعتی بدون وقفه ادامه پیدا کند.
لشگری با تشریح ظرفیتهای صنعت خودرو در استان قزوین گفت: در حال حاضر حدود ۲۵۰ واحد صنعتی استان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه قطعهسازی و صنعت خودرو فعالیت دارند که از این تعداد، حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ واحد به صورت تخصصی در زنجیره تامین خودروسازان کشور مشغول هستند.
وی اضافه کرد: برخی از این واحدها علاوه بر تامین قطعات خودرو، در صنایع دیگری نظیر لوازم خانگی و سایر بخشهای صنعتی نیز فعالیت دارند، اما بخش عمده تولید آنها به صنعت خودرو اختصاص یافته است.
مدیرکل صمت قزوین بیان کرد: نزدیک به ۱۰ هزار فرصت شغلی استان به طور مستقیم با صنعت خودرو و قطعهسازی مرتبط است و هرگونه تصمیمگیری در این حوزه میتواند بر اشتغال و تولید استان تاثیرگذار باشد.
وی با اشاره به مهمترین مطالبات فعالان این بخش، گفت: تامین مواد اولیه، رفع مشکلات نقدینگی، تسهیل فرآیندهای تامین و همچنین تعیین تکلیف مطالبات واحدهای قطعهسازی از خودروسازان از جمله موضوعاتی هستند که در این نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
لشگری ابراز امیدواری کرد با حضور مدیران ارشد وزارت صمت، سازمان ایدرو و شرکتهای خودروسازی کشور، راهکارهای عملیاتی مناسبی برای رفع موانع موجود اتخاذ شود و زمینه افزایش تولید، حفظ اشتغال و توسعه بیشتر صنعت قطعهسازی در استان قزوین فراهم آید.
لشگری همچنین از حمایتهای فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل ایدرو در پیگیری مشکلات صنایع استان تقدیر کرد و افزود: ایشان به صورت روزانه مسایل واحدهای صنعتی استان را رصد میکنند و هر زمان که موضوعی از سوی تولیدکنندگان مطرح شد، با حساسیت و سرعت لازم برای حل آن ورود کردند.
این نشست با هدف بررسی مسائل و مشکل واحدهای تولیدکننده قطعات خودرو و همچنین تقویت همکاریهای بین زنجیره تامین خودروسازان و واحدهای صنعتی استانهای قزوین، آذربایجان شرقی و اردبیل برگزار شده است.
منبع: صنعت و معدن قزوین