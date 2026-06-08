معاریو با انتقاد از حمله به ضاحیه، این تصمیم نتانیاهو را عاملی برای تنش با ترامپ دانست، درحالیکه رژیم بیش از هر زمان دیگری به حمایت آمریکا نیاز دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دن پری، نویسنده و روزنامه‌نگار، در مقاله‌ای که در روزنامه صهیونیستی معاریو منتشر شد، از رفتار نظامی و سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، انتقاد کرد و تصمیم او برای از سرگیری حملات در ضاحیه جنوبی بیروت را «بی‌مسئولیتی تکان‌دهنده‌ای» توصیف کرد که بدون دستیابی به هیچ تغییر استراتژیک یا منطق حساب‌شده‌ای، رژیم را دوباره به خطر می‌اندازد.

گزارش صهیونیستی، مفید بودن حمله به ضاحیه جنوبی را در زمانی که رژیم تروریستی اسرائیل بیش از هر زمان دیگری به «هماهنگی با واشنگتن در مقابله با ایران» نیاز دارد، زیر سوال برد.

او همچنین معتقد بود که این حمله هیچ کمکی نکرده و تنها منجر به واکنش مستقیم با حمله موشکی بالستیک ایران به شمال رژیم اسرائیل و تهدید ملموس تشدید تنش‌های منطقه‌ای گسترده‌تر شده است، در حالی که رئیس جمهور آمریکا علنا تمایل خود را برای پایان دادن به این رویداد نشان می‌دهد.

«تقویت روایت حزب‌الله»

این مقاله ادعا کرد که هرگونه حمله به غیرنظامیان یا زیرساخت‌های لبنان بدون توجیه روشن مرتبط با حزب‌الله، روایت این جنبش را تقویت می‌کند که خود را تنها مدافع کشور در برابر تجاوز اسرائیل می‌داند.

او افزود که فرماندهی در قدس کاملا این معادله را نادیده می‌گیرد و فاقد دوراندیشی برای نگاه به دو گام جلوتر است، به ویژه از آنجا که عرصه اصلی فعلی ایران است، نه لبنان.

اسرائیل، بدون حمایت آمریکا نمی‌تواند ادامه دهد

این روزنامه صهیونیستی همچنین تاکید کرد که صحبت از «استقلال» رژیم تروریستی اسرائیل یک توهم کامل است. بدون پل هوایی، مهمات، حق وتو در سازمان ملل و حمایت دیپلماتیک آمریکا در برابر اروپا و نهاد‌های بین‌المللی، این رژیم تروریستی نمی‌تواند بیش از چند هفته یک جنگ بزرگ را مدیریت کند.

او افزود: «اسرائیل خود را به گوشه‌ای کشانده است که اکنون لازم است حتی بمباران ایران را مهار کند و به کاهش تنش پاسخ دهد، زیرا نمی‌تواند بدون حمایت آمریکا به یک جنگ گسترده ادامه دهد.»

این مقاله موضع آمریکا را به وضعیت داخلی مرتبط کرد، جایی که ترامپ با افکار عمومی خشمگین، افزایش قیمت انرژی و انتخابات میان‌دوره‌ای پیش رو رو‌به‌رو است و متوجه شده است که یک جنگ منطقه‌ای مداوم می‌تواند او را به یک اردک لنگ تبدیل کند و باعث شود جمهوری‌خواهان کنترل کنگره را از دست بدهند و در را برای تحقیقات و تلاش‌های استیضاح باز کنند.

او ادامه داد: «بنابراین، واشنگتن به دنبال راهی برای خروج از وضعیت شرم‌آور و خواهان آرامش است، و این امر اصرار اسرائیل بر آتش‌افروزی در ضاحیه را به گامی تبدیل می‌کند که درگیری و فشار شدید و شرم‌آور آمریکا بر اسرائیل را بیشتر می‌کند.»

«افت شرم‌آور استاندارد‌های دولتی»

نویسنده در بعد سیاست داخلی سال ۲۰۲۶ به این نکته اشاره کرد که ترامپ و نتانیاهو در مسیر‌های متضادی قرار دارند. در حالی که ترامپ به ثبات نیاز دارد، نتانیاهو به دلیل کاهش شدید محبوبیتش در نظرسنجی‌ها و اختلافات گسترده بین آنها و همچنین نشانه‌هایی که نشان می‌دهد او در انتخابات به سمت شکست پیش می‌رود، نیاز به تغییر چشم‌انداز دارد.

این گزارش در پایان خاطرنشان کرد که بخش بزرگی از شهرک‌نشینان صهیونیست به هیچ وجه این احتمال را رد نمی‌کنند که کابینه عمدا آتش اختلافات را شعله‌ور کرده و با هدف به تعویق انداختن انتخابات، وضعیت اضطراری جدیدی ایجاد کرده باشد، بدون اینکه به بازگشت اسرائیلی‌ها به پناهگاه‌ها، اختلال در مدارس و هوانوردی و هدر رفتن میلیارد‌ها دلار اهمیت دهد.

منبع: المیادین

برچسب ها: نخست وزیر اسرائیل ، حمله به لبنان ، ضاحیه بیروت
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