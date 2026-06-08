باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیوان فخاری‌زاده، مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی این سازمان، از تداوم نظارت بر اجرای تعهدات مالی شرکت‌های هواپیمایی، آژانس‌های مسافرتی و سکو‌های فروش بلیت در قبال مسافران پرواز‌های لغوشده در جریان جنگ رمضان خبر داد.

وی با اشاره به آغاز فرآیند استرداد وجوه بلیت‌های لغوشده پس از توقف جنگ اظهار داشت: به منظور صیانت از حقوق مسافران، موضوع نحوه اجرای تعهدات مالی شرکت‌های هواپیمایی و میزان بازپرداخت وجوه بلیت‌های لغوشده به صورت مستمر مورد رصد، پایش و ارزیابی قرار گرفته است.

فخاری‌زاده افزود: بررسی گزارش‌های عملکرد شرکت‌های هواپیمایی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از وجوه مربوط به بلیت‌های لغوشده به مسافران بازگردانده شده است، اما بخشی از این مبالغ همچنان به دلیل ثبت نشدن درخواست از سوی برخی مسافران و یا عدم آگاهی آنان از فرآیند‌های قانونی استرداد، پرداخت نشده است.

مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت تصریح کرد: با هدف تسهیل، ساماندهی و شفاف‌سازی فرآیند استرداد وجوه، اخذ و بررسی گزارش عملکرد تمامی شرکت‌های هواپیمایی در اولویت برنامه‌های نظارتی این سازمان قرار دارد و این روند با جدیت دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بازپرداخت وجه بلیت‌های لغوشده از سوی آژانس‌های مسافرتی و سکو‌های فروش بلیت، مستلزم ثبت درخواست از سوی مسافر است. از این رو، افرادی که در پی لغو پرواز‌های خود در دوران جنگ رمضان درخواست استرداد وجه را ارائه کرده‌اند، اما تاکنون وجه بلیت آنان بازگردانده نشده است، می‌توانند از طریق «سامانه استرداد بلیت هواپیما» در پیام‌رسان بله به نشانی @CaaTicketbot و یا از طریق سامانه ۱۲۴ موضوع را پیگیری کنند.

فخاری‌زاده در پایان تأکید کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تا استرداد کامل وجوه بلیت‌های لغوشده به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، بر حسن اجرای تعهدات مالی عرضه‌کنندگان بلیت هواپیما نظارت خواهد داشت و تمامی گزارش‌ها و شکایات واصله در این زمینه را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.