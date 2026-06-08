باشگاه خبرنگاران جوان- بهادر اسدی اظهار کرد: سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول (سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی) با هدف تسهیل و تسریع در فرآیند‌های حقوقی و اداری طراحی شده و به افراد این امکان را می‌دهد تا ادعای مالکیت خود را به صورت رسمی و قانونی ثبت کنند.

وی ضمن اشاره به اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ازجمله صیانت از اعتبار سند رسمی، تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات و مانع‌زدایی از صدور اسناد رسمی، افزود: این قانون با محوریت صیانت از اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعا‌های معارض اشخاص ثالث، در پی تثبیت قطعی حقوق مالکانه آحاد جامعه است.

اسدی تصریح کرد: با آغاز به کار سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، گام اجرایی خطیری در راستای تحقق اهداف متعالی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برداشته شده است.

وی با اشاره به اینکه سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی بخشی از تحول دیجیتالی در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور است، افزود: این سامانه به مالکان املاک قولنامه‌ای، که به هر دلیلی مستندات رسمی مالکیت ندارند، امکان می‌دهد ادعای مالکیت خود را به صورت رسمی ثبت کنند و به سمت دریافت سند مالکیت رسمی قدم بردارند.

اسدی کفت: با استفاده از این سامانه، افراد می‌توانند به صورت مستقیم و آسان‌تر به حقوق خود دست یابند که این امر نه تنها باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های جانبی می‌شود، بلکه شفافیت و اعتماد عمومی را نیز افزایش می‌دهد.

وی اظهار کرد: هدف این سامانه، کاهش اختلافات حقوقی، افزایش شفافیت در معاملات ملکی و جلوگیری از تخلفات است و به واسطه این سامانه، مالکان املاک بدون سند رسمی می‌توانند مستندات یا ادعا‌های مالکیت خود را ارائه دهند و پس از بررسی‌های لازم، سند رسمی دریافت کنند.

وی تصریح کرد: مطابق قانون، یک سال پس از راه‌اندازی این سامانه، کلیه اعمال حقوقی که منجر به انتقال مالکیت یا حق انتفاع (به مدت بیش از دو سال) شود، تنها در صورتی نزد مراجع قضایی، شبه‌قضایی، داوری و دستگاه‌های اجرایی مسموع و دارای اعتبار خواهد بود که در سامانه ثبت شده باشد.

اسدی افزود: پس از پایان مهلت قانونی، تمامی دعاوی پیرامون اسناد ثبت‌نشده ازجمله خلع ید، الزام به تنظیم سند، تخلیه و در مراجع قانونی پذیرفته نخواهد شد و تنها دعوای قابل طرح، «استرداد ثمن معامله» برای بازگرداندن مبالغ پرداخت‌شده توسط خریدار خواهد بود.

وی گفت: مدعیان پس از راه‌اندازی رسمی سامانه، دو تکلیف اصلی دارند، اولا درج و بارگذاری مستندات و ادعا‌های خود در سامانه ظرف مدت دو سال، ثانیاً آغاز پیگیری قانونی ادعا پس از ثبت در سامانه.

اسدی در پایان تاکید کرد: شهروندان از دو طریق می‌توانند نسبت به ثبت معاملات املاک غیرمنقول خود اقدام کنند که یا از طریق مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی خرید و فروش و نقل و انتقال اموال خود را انجام دهند و یا از طریق مراجعه به مشاورین املاک از طریق سامانه کاتب صرفا پیش‌نویس قرارداد را ثبت کنند تا مشاورین املاک نیز این پیش‌نویس را به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند و نقل و انتقال اموال غیرمنقول بصورت رسمی انجام شود.

منبع دادگستری استان