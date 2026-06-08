مدیرکل آموزش و پروش آذربایجان غربی در خوی گفت: ۱٠٠ دستگاه لپتاپ، پروژکتور و دو قطعه زمین چمن مصنوعی برای تجهیز مدارس کم برخوردار توسط خیرین به مدارس خوی اهدا شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - مراسم اهدای تجیهزات آموزشی به مدارس کم برخوردار خوی در سالن اجتماعات بوتراب برگزار شد.

صمیمی مدیرکل آموزش و پروش آذربایجان غربی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان گفت: سیاست های آموزشی دولت چهاردهم در مورد آموزش وپروش بر دو محور است، یکی در مورد عدالت در تجهیز مدارس و عدالت در آموزش می باشد.

وی در ادامه به اهمیت آموزش جوانان و دانش آموزان گفت: زیرساخت همه جوامع در دنیا با آموزش و پروش سنجیده می‌شود و دولت ها آینده کشور را با آموزش و پروش کشور هماهنگ می کنند.

صمیمی در ادامه گفت: در توسعه هفتم آموزشی کشور سیاست بر اساس آموزش های فنی و مهارتی طراحی شده است تا دانش آموزان بعداز فارغ التحصیلی صاحب یک حرفه و فن آوری بروز باشد تا با فن آوری و تکنولوژی جدید بتواند در جامعه نقش آفرینی کند.

وی تاکیدکرد : امروز عدالت آموزشی بر این محور باشد که معلم در کلاس بر حسب استعداد دانش آموزان سوال طراحی شود.

صمیمی گفت: امروز لازم است معلمان عزیز هم باید از نظر تکنولوژی جدید آموزشی بروز شده و با آگاهی های لازم در کلاس حاضر شوند و دانش آموزان را به بسوی اهداف بلند و تفکر به آینده روشن کشور هدایت نمایند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان شهرستان خوی را از نظر آموزشی ستاره درخشان و شهر علم معرفی کرد و گفت: این مقام علمی تحت زحمات مدیران و معلمان خوی بدست آمده است.

مدیر کل آموزش و پروش استان در ادامه افزود: آموزش و پروش خوی حدودا ۵٠٠ مدرسه را در تحت پوشش خود دارد که تعدادی از آنها در مناطق کم برخوردار قرار دارند.

وی افزود: به همت خیرین تعداد ۱٠٠ دستگاه لپتاپ و پروژکتور و دو قطعه زمین چمن مصنوعی به ارزش ۱۳ میلیارد تومان برای تجهیز مدارس کم برخوردار خوی اهدا می‌شود تا گامی بلند در راه عدالت آموزشی برداشته شود.