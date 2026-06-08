وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید معاون اول رئیس‌جمهور از گمرک تهران، بر لزوم مستندسازی درس‌آموخته‌های اداره کشور در شرایط خاص مانند دوره جنگ و اعمال آنها در شرایط عادی تأکید کرد و خواستار رفع موانع مقرراتی برای اجرای پروژه حمل یکسره و تسهیل فرآیند تولید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیدعلی مدنی‌زاده در جریان بازدید دکتر محمدرضا عارف از گمرک تهران با اشاره به تجربیات اداره امور کشور در دوران جنگ تحمیلی دوم و سوم گفت: در خصوص ساختار بروکراسی اداری، تجربه کاملاً متفاوتی داشتیم؛ نحوه اداره کشور در این دوره بسیار خوب بوده و این تجربیات باید در دوره‌های عادی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: از جناب آقای معاون اول درخواست می‌کنم در صورت صلاح‌دید، کار ویژه‌ای تعریف شود تا درس‌آموخته‌های این دوره مستند و ابلاغ گردد تا در شرایط عادی نیز بتوان از این تدابیر بهره برد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به پروژه حمل یکسره اشاره کرد و آن را اقدامی بزرگ برای تجارت خارجی دانست که با رفع موانع قانونی و همراهی همه دستگاه‌ها، به زودی اجرایی خواهد شد.

مدنی‌زاده همچنین از اقدامات در جریان برای شناسایی و حذف موانع تولید خبر داد و گفت: قوانین موجود در طول زمان موانع متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. پروژه جمع‌آوری این موانع همراه با پیشنهاد اصلاحات قانونی در حال انجام است تا فرآیندهای پیچیده و چندمرحله‌ای تسهیل شود.

برچسب ها: اقتصاد ، رشد اقتصادی
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