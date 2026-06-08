اعضای بدن سروان «جواد جعفرزاده»، مأمور وظیفه‌شناس کلانتری ۱۱ رشت که هنگام مأموریت دچار سانحه و مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: سروان «جواد جعفرزاده»، مأمور وظیفه‌شناس کلانتری ۱۱ رشت ۲ روز پیش در جریان عملیات تعقیب و دستگیری سارق، مصدوم و متعاقب آن علیرغم تلاش تیم پزشکی، به دلیل شدت جراحات وارده، دچار مرگ مغزی شد.

پس از اعلام قطعی مرگ مغزی توسط متخصصان و با موافقت خانواده ایثارگرش در یک اقدام خداپسندانه، اعضای بدن این پلیس فداکار به چندین بیمار نیازمند که در صف انتظار پیوند بودند، جان دوباره بخشید.

حس مسئولیت پذیری سروان جعفرزاده برای برقراری امنیت و ایثار و فداکاری خانواده این شهید بزرگوار بار دیگر روحیه فداکاری و نوعدوستی پلیس را نمایان ساخت.

آیین وداع و تشییع پیکر شهید جعفرزاده

مراسم وداع با پیکر مطهر شهید جعفرزاده ساعت ۲۲ امشب (دوشنبه ۱۸ خرداد ماه) در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار می‌شود.

آیین تشییع پیکر این شهید والامقام نیز ساعت ۷:۳۰ صبح فردا (سه‌شنبه ۱۹ خرداد ماه) از میدان شکاربانان تا گلزار شهدای فومن برگزار خواهد شد.

در ادامه پیکر مطهر شهید سروان «جواد جعفرزاده» ساعت ۱۰ صبح سه شنبه در گلزار شهدای رشت با حضور مردم قدرشناس و مسئولان استانی تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

برچسب ها: پلیس گیلان ، اهدای عضو
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