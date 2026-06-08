شصت و چهارمین نشست هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک با حضور وزیر ورزش و جوانان و جمعی از معاونین وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست صمیمی و مشترک هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، سید شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، دکترسید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع، علیرضا رحیمی معاون امور جوانان، دکتر فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان، حجت السلام والمسلمین محمد حسین حسن‌خانی معاون توسعه ورزش همگانی، محمدرضا نظری معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد.



این نشست که با حضور اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک و در راستای وحدت رویه و همسویی هر چه بهتر وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک برگزار شد، مهم‌ترین موضوعات ورزش کشور و برنامه‌های پیش‌روی ورزش قهرمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



حاضران در جلسه با محوریت آخرین وضعیت آماده‌سازی کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران (فرشته‌های میناب - شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه) برای حضور در بازی‌های پیش‌رو، روند اعزام فدراسیون‌ها و رشته‌های ورزشی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند و درباره نحوه حمایت، پشتیبانی و برنامه‌ریزی‌های لازم برای کسب بهترین نتایج در این رویداد به بحث و تبادل نظر پرداختند.



در این نشست صمیمی اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک و مسئولان وزارت ورزش و جوانان بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر میان مجموعه ورزش کشور برای فراهم‌سازی شرایط مطلوب حضور کاروان ایران در میادین پیش‌رو جهت تحقق اهداف تعیین‌شده تأکید کردند.



محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی المپیک، دکتر غلامرضا نوروزی و دکتر مهین فرهادی زاده نواب رییسان کمیته، دکتر مهدی علی نژاد دبیر کل، دکترحمید عزیزی، غلامرضا شعبانی بهار، بهداد سلیمی، محمد رضا داور زنی، مهدی گودرزی، مهرداد علیقارداشی و ثریا آقایی عضو کمیته بین‌المللی المپیک (IOC Member) از اعضای هیات اجرایی در این نشست حضور داشتند.