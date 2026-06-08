درختان کهنسال توت در بسیاری از روستاهای ساوجبلاغ تنها بخشی از فضای سبز این مناطق نیستند، بلکه یادگاری ارزشمند از نیاکانی هستند که با نیت خیر و باقیات‌الصالحات آن‌ها را در حاشیه راه‌ها و نهرهای آب کاشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - درختان کهنسال توت در بسیاری از روستاهای ساوجبلاغ تنها بخشی از فضای سبز این مناطق نیستند، بلکه یادگاری ارزشمند از نیاکانی هستند که با نیت خیر و باقیات‌الصالحات آن‌ها را در حاشیه راه‌ها و نهرهای آب کاشته‌اند.

در گذشته، اهالی روستاها اعتقاد داشتند درختی که در معابر عمومی کاشته می‌شود باید علاوه بر ایجاد سایه، ثمر نیز داشته باشد تا رهگذران و مردم از آن بهره‌مند شوند. به همین دلیل درخت توت به یکی از مهم‌ترین گونه‌های درختی در روستاها تبدیل شد و امروز نیز بسیاری از این درختان با قدمتی بیش از یک قرن همچنان پابرجا هستند.

بسیاری از سالمندان روستاها می‌گویند کاشت این درختان علاوه بر تأمین سایه و میوه، با نیت زنده نگه داشتن یاد درگذشتگان انجام می‌شد تا رهگذران با بهره‌مندی از ثمر درخت و قرائت فاتحه، ثوابی را نثار روح اموات کنند.

با این حال، تغییر مسیر نهرهای سنتی و اجرای طرح‌های لوله‌گذاری آب کشاورزی در سال‌های اخیر، برخی از این درختان را با خطر خشکی مواجه کرده است. موضوعی که نگرانی اهالی را در پی داشته و ضرورت حفظ این میراث طبیعی و فرهنگی را بیش از پیش آشکار کرده است.

احیای سنت کاشت درختان مثمر در معابر عمومی می‌تواند علاوه بر توسعه فضای سبز، الگویی ارزشمند برای بهره‌مندی مردم از سایه و ثمر درختان و ماندگاری یاد نیک گذشتگان باشد.

برچسب ها: کشت توت ، محصولات باغی
خبرهای مرتبط
افزایش بهره وری در محصولات کشاورزی با وجود کاهش منابع آبی
تولید انواع آلوی قطره طلا درساوجبلاغ
توزیع تخم نوغان ۲ برابر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کاهش مصرف آب در البرز با وجود افزایش جمعیت
آخرین اخبار
کاهش مصرف آب در البرز با وجود افزایش جمعیت
چالش کمبود سرانه فرهنگی و ورزشی در منطقه ۷
از سامانه سجام تا طرح «هر مسجد یک حقوقدان»   