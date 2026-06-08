معاون رفاه و اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ اعتبار مرحله سوم برنامه حمایتی کودکان دارای سوءتغذیه از امروز ۱۸ خردادماه خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب اندایش معاون رفاه و اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در راستای اجرای «برنامه خدمات حمایت اجتماعی کودکان دارای سوءتغذیه»، اعتبار مرحله سوم طرح مذکور از تاریخ ۱۸ خرداد ماه سال جاری به حساب سرپرستان خانوار دارای کودک ۵ تا ۵۹ ماهه مبتلاء به سوءتغذیه، تخصیص خواهد یافت. 

بر این اساس به ازای هر کودک در خانوار‌های با وسع اقتصادی پایین، مبلغ ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای خانوار‌های با وسع اقتصادی متوسط، مبلغ ۸۰۰ هزار تومان تخصیص می‌یابد.

برچسب ها: وزارت تعاون ، کودکان سوء تغذیه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
هیچ بچه ای تو مملکت نباید سؤتغذیه داشته باشه مگه اینکه والدینشون بی رویه زاد و ولد کرده باشن و در اینصورت باید مجازات بشن
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