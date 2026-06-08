معاون رفاه و اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ اعتبار مرحله سوم برنامه حمایتی کودکان دارای سوءتغذیه از امروز ۱۸ خردادماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب اندایش معاون رفاه و اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در راستای اجرای «برنامه خدمات حمایت اجتماعی کودکان دارای سوءتغذیه»، اعتبار مرحله سوم طرح مذکور از تاریخ ۱۸ خرداد ماه سال جاری به حساب سرپرستان خانوار دارای کودک ۵ تا ۵۹ ماهه مبتلاء به سوءتغذیه، تخصیص خواهد یافت.

بر این اساس به ازای هر کودک در خانوار‌های با وسع اقتصادی پایین، مبلغ ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای خانوار‌های با وسع اقتصادی متوسط، مبلغ ۸۰۰ هزار تومان تخصیص می‌یابد.