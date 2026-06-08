باشگاه خبرنگاران جوان- شهرام هروی مدیر تیم‌های ملی کاراته درباره آخرین وضعیت تیم‌های ملی کاراته پیش از اعزام به رقابت‌های قهرمانی آسیا اظهار کرد: آخرین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی از شانزدهم ماه آغاز شده است و تا هفته آینده ادامه خواهد داشت. ملی‌پوشان در هر دو بخش آقایان و بانوان شرایط خوبی دارند و طبق برنامه در حال پشت سر گذاشتن تمرینات خود هستند. تیم ملی نیز روز بیست‌وچهارم برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا راهی اندونزی خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت رقابت‌های قهرمانی آسیا افزود: این مسابقات از بالاترین سطح فنی در قاره آسیا برخوردار است و عملاً مهمترین رقبای ما در سطح جهان نیز در این رقابت‌ها حضور دارند. به همین دلیل قهرمانی آسیا را می‌توان یکی از باکیفیت‌ترین رویداد‌های کاراته جهان دانست. همچنین این مسابقات یک پیش‌زمینه بسیار مهم برای بازی‌های آسیایی محسوب می‌شود، چرا که بسیاری از رقبای اصلی ورزشکاران ما در آن رویداد نیز در قهرمانی آسیا حضور خواهند داشت.

مدیر تیم‌های ملی کاراته ادامه داد: خوشبختانه با حمایت‌های فدراسیون کاراته و فراهم شدن شرایط مناسب برای آماده‌سازی تیم‌ها، ملی‌پوشان از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند و امیدواریم بتوانند عملکرد شایسته‌ای در این مسابقات به نمایش بگذارند.

هروی با اشاره به اهداف کاراته ایران در بازی‌های آسیایی گفت: مهمترین هدف فدراسیون کاراته، موفقیت در بازی‌های آسیایی است. در حال حاضر در هشت بخش فرصت کسب مدال داریم و معتقدم در شش بخش از این فرصت‌ها، ظرفیت و توانایی کسب مدال طلا وجود دارد. البته بازی‌های آسیایی شرایط ویژه و متفاوتی نسبت به سایر رقابت‌ها دارد، اما ورزشکاران ما از پتانسیل لازم برای رسیدن به بهترین نتایج برخوردار هستند.

وی همچنین به نقش حمایت‌های رئیس فدراسیون در موفقیت تیم ملی اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌های فدراسیون و حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان تأثیر مهمی در روند آماده‌سازی تیم‌های ملی داشته است. حضور مدیرانی که خود سابقه موفقیت در سطح قاره‌ای و بین‌المللی دارند نیز می‌تواند به پیشبرد اهداف کاراته ایران کمک کند.

مدیر تیم‌های ملی کاراته در پایان ابراز امیدواری کرد ملی‌پوشان کشورمان ابتدا در رقابت‌های قهرمانی آسیا و سپس در بازی‌های آسیایی نتایجی درخور نام ایران کسب کنند و روند موفقیت‌های کاراته ایران در آسیا تداوم داشته باشد