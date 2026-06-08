جواد موگویی گفت: موشک‌های مورد استفاده در شهر لامرد، ۲۰ متر قبل از رسیدن به زمین منفجر می‌شوند و ۱۸۰ هزار ترکش از یک موشک به شعاع ۳۶۰ درجه پرتاب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - جواد موگویی، مستندساز در ویژه برنامه «من ایرانم» از فاجعه روز اول جنگ و حمله دشمن با سلاح کشتار جمعی در شهر لامرد که منجر به کشته شدن و قطع عضو تعداد زیادی از هموطنانمان شد، گفت و بیان کرد: موشک‌ها ۲۰ متر قبل از رسیدن به زمین منفجر می‌شوند و ۱۸۰ هزار ترکش از یک موشک به شعاع ۳۶۰ درجه پرتاب می‌شود.

موگویی ادامه داد: از بین چهار موشک سه موشک آن به منطقه مسکونی و آخرین موشک به ورزشگاه اصابت کرده است. در واقع، این موشک‌ها به زمین نخورده است، بلکه ۲۰ متر نزدیک زمین منفجر شده‌اند. وقتی اولین موشک اصابت می‌کند، مردم از روی ترس و به طور غریزی از خانه‌های خود بیرون می‌آیند. این رفتاری است که موشک دوم منتظرش است، تا مردم از خانه‌های خود بیرون بیایند و ساچمه‌های موشک به سمت آنها پرتاب شود. این در حالی است که این موشک کارکرد تخریبی ندارد و هدفش تلفات گرفتن است. تمام افرادی هم که شهید شده‌اند، در خانه‌های خود نبوده‌اند و در حیاط، بیرون خانه و... بودند.

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برچسب ها: جواد موگویی ، لامرد ، میناب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل کودک کش
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
اقا قبول فقط میشه بگی عدد ۱۸۰ هزار از کجا اومده؟
۳
۱۰
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