باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بهنام بخشی سخنگوی آبفای استان تهران در پاسخ به سوالات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: همچنان موضوع برخورد با مشترکان بدمصرف در دستور کار است اگر این دسته از مشترکان رفتار خود را تغییر ندهند با محدودیت ۱۲ ساعته، ۲۴ ساعته و بعضا ۷۲ ساعته مواجه خواهند دستگاه‌های اجرایی هم که مصرف خود را کاهش ندهند با رسانه‌ای شدن مواجه خواهند شد.

بخشی گفت: با توجه به بهبود شرایط منابع آبی تهران، ما هیچ برنامه‌ای برای نوبت بندی نداریم و افت فشار شبانه نیز کاملا متوقف شده است.

در خصوص دسته‌بندی مشترکان تهرانی از نظر میزان مصرف و احتمال قطع آب مشترکان پرمصرف و بد‌مصرف گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد از شهروندان تهرانی در گروه خوش‌مصرف‌ها قرار دارند، ۴۵ درصد پرمصرف هستند و حدود ۵ درصد نیز در دسته بد‌مصرف‌ها جای می‌گیرند.

او افزود: بد‌مصرف‌ها قطعاً با قطع موقت آب مواجه خواهند شد. پرمصرف‌ها نیز با دعوت به استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف هدایت می‌شوند.