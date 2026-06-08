به ادعای تحلیلگر و مفسر اسرائیلی، روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از آنکه نتانیاهو درخواست ترامپ را نادیده گرفته در «وضعیتی پرتنش» قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اوری گلدبرگ، تحلیلگر و مفسر اسرائیلی می‌گوید که رویداد‌های اخیر تأثیر ماندگاری بر روابط آمریکا و اسرائیل خواهد داشت؛ روابطی که پس از نادیده گرفتن درخواست ترامپ برای عدم پاسخ به حملات ایران توسط نتانیاهو، در «وضعیتی پرتنش» قرار دارد.

او خاطرنشان کرد که درخواست ترامپ چند روز پس از تماس تلفنی پر از توهین و فحاشی او با نخست وزیر اسرائیل در مورد برنامه‌هایش برای حملات هوایی بیشتر در بیروت، پایتخت لبنان، مطرح شد. این تماس تلفنی ابتدا قبل از تأیید توسط خود رئیس جمهور آمریکا، به رسانه‌ها درز کرد.

گلدبرگ به الجزیره گفت: «چیز‌هایی که نتانیاهو می‌توانست در زمان ریاست جمهوری جو بایدن از آنها فرار کند، چیز‌هایی نیستند که بتواند در دوران ریاست جمهوری ترامپ از آنها فرار کند.»

گلدبرگ گفت که او همچنین معتقد نیست که اسرائیل به اندازه کافی قوی باشد که خصومت‌های همه‌جانبه را از سر بگیرد، به خصوص بدون حمایت ایالات متحده.

او گفت: «اسرائیل از نظر سیاسی - چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی - برای انجام یک حمله گسترده به تنهایی بسیار ضعیف است.»

دیشب دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با «باراک راوید» خبرنگار آکسیوس گفت که قصد دارد با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی تماس بگیرد و به او بگوید که علیه ایران حمله متقابل انجام ندهد.

رئیس جمهور آمریکا گفت: «من همین الان با بی‌بی تماس می‌گیرم و به او می‌گویم که تلافی نکند. هر کدام از آنها کار خودشان را کردند. اسرائیل حمله خود را انجام داد و ایران حمله خود را انجام داد. ما به حمله دیگری نیاز نداریم.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، بنیامین نتانیاهو
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا دست سناست و کنگره و رئیس جمهور کشکن
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