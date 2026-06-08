باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کبار ی - سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: با توجه به تغییرات بزرگ‌مقیاسی که در جهان رخ می‌دهد و با فعال شدن شرایط ال‌نینو، به‌ویژه در نیمه دوم سال، انتظار می‌رود تابستان امسال گرم‌تر از میانگین بلندمدت و حتی گرم‌تر از سال گذشته باشد. همچنین، عبور امواج گرمایی در فصل تابستان در کشور مشهود خواهد بود.

وی با اشاره به شرایط برخی استان‌ها افزود: در استان‌هایی مانند تهران، مشهد، مرکزی، همدان و تقریباً در دامنه‌های جنوبی رشته‌کوه البرز، وضعیت بارشی و منابع آب چندان مساعد نیست.

او بیان کرد: در حالی‌که همین میزان بارش، بخش قابل توجهی از آب مصرفی این مناطق را، چه در حوزه شرب و چه در کشاورزی، تأمین می‌کند؛ بنابراین لازم است همچنان مدیریت سختگیرانه و جدی منابع آب در این شهرهای بزرگ ادامه یابد.