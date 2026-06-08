باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - حق‌علی، معاون توسعه ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان استان خوزستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با تأکید بر توجه ویژه به مناطق روستایی گفت: جشنواره‌های بازی‌های بومی و محلی، برگزاری مسابقات در رشته‌هایی مانند والیبال، فوتبال هفت‌نفره و چوب‌کشی و اجرای طرح‌هایی همچون «جام پرچم» در روستا‌ها از برنامه‌های مستمر اداره‌کل است.

وی ادامه داد: تلاش شده ورزشکاران روستایی بیش از گذشته دیده شوند و زمینه حضور آنان در رقابت‌های استانی و ملی فراهم شود. همچنین تجهیز خانه‌های ورزش روستایی در دستور کار قرار دارد.

حق‌علی گفت: شرط اصلی اجرای پروژه‌های عمرانی، واگذاری زمین از سوی روستا‌ها و دهیاری‌هاست و پس از آن، امکان احداث چمن مصنوعی و امکانات ورزشی فراهم می‌شود.

معاون توسعه ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان استان خوزستان با اشاره به اقدامات عمرانی سال‌های اخیر اظهار کرد: طی سال‌های گذشته بیش از ۲۰۰ پروژه ورزشی در استان افتتاح یا تکمیل شده است. از جمله این پروژه‌ها می‌توان به تجهیز سالن کشتی ایذه پس از ۱۵ سال، افتتاح استخر‌های ورزشی در هندیجان و سوسنگرد و بهره‌برداری از ده‌ها زمین چمن مصنوعی اشاره کرد.

وی همچنین از توزیع بیش از ۵۰۰ دستگاه تجهیزات سرمایشی و رفاهی برای اماکن ورزشی استان خبر داد و این اقدام را برای بهبود شرایط تمرینی در گرمای شدید خوزستان ضروری دانست.

حق‌علی با اشاره به برنامه‌های حوزه جوانان گفت: برگزاری کارگاه‌های ازدواج، جلسات ساماندهی جوانان، اعزام زوج‌های جوان به مشهد مقدس و توسعه خانه‌های جوان در شهرستان‌های مختلف از جمله اقدامات مهم این حوزه بوده است.

وی تأکید کرد: هدف اصلی مجموعه ورزش و جوانان خوزستان، فراهم کردن فرصت برابر برای رشد استعداد‌های ورزشی در شهر‌ها و روستا‌ها و توسعه زیرساخت‌های پایدار در استان است.