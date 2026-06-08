سخنگوی شهرداری تهران از تداوم استفاده رایگان از حمل و نقل عمومی در پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالمطهر محمدخانی در خصوص وضعیت فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی در تهران، گفت: با توجه به شرایط موجود در کشور، استفاده از مترو و اتوبوس در هماهنگی با شورای شهر تهران همچنان رایگان خواهد بود.

وی در مورد تداوم حمل و نقل رایگان در تهران اظهارکرد: همانطور که شهردار تهران اعلام کرد، مسیر رایگان بودن مترو و اتوبوس ادامه پیدا می‌کند و با همان منطق تصمیم گیری از ابتدای جنگ این روند را تداوم می بخشیم. 

محمدخانی با بیان اینکه پیشنهاد دولت هم این است که این مسیر ادامه پیدا کند، یادآور شد: قرار شد شهرداری تهران لایحه‌ای را به دولت ارائه دهد و دولت نیز در این زمینه کمک کند تا مردم از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

سخنگوی شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: در حال حاضر تنها ۳ درصد از هزینه اتوبوس و ۶ درصد از هزینه مترو را از مردم دریافت می‌کنیم؛ معاون اول رئیس جمهور نیز تاکید داشت که به یک مدل مشخص برسیم تا در شرایط عادی نیز این روند در همکاری بین دولت و شهرداری ادامه یابد.

برچسب ها: اتوبوس ، مترو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۰۰:۰۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
سلام، آیا اتوبوسهای عادی(نه اتوبوسهای تندرو)هم رایگانند چون در زمان جنگ، سوار اتوبوس عادی می شودم بیلط می گرفتند
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
مترو رایگان است ولی اتوبوس رایگان نیست
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
کار اشتباهیست. سرویس رایگان به پولدارها و بی نصیب ماندن بخش های محروم کشور از ابادانی و ذفاه
۶
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
باید و باید رایگان باشد! بدون محدودیت زمانی!! به این شکل می‌توان مردم را به بهره‌مندی از سامانه ترابری همگانی یا همون حمل و نقل عمومی تشویق کرد
۱
۱۴
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