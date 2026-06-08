باشگاه خبرنگاران جوان - محمود امانی بنی درباره آخرین وضع فرودگاههای استان خراسان رضوی گفت: با توجه به شرایطی که از شب گذشته در کشور حاکم شده است، فقط دو فرودگاه مشهد و سبزوار استان خراسان رضوی عملیاتی بوده و هر دو هم به صورت ۲۴ ساعته فعال و آماده پذیرش و اعزام پروازهاست؛ ولی فرودگاه گناباد و فرودگاههای آموزشی استان غیرفعال است.
وی ادامه داد: امکان پرواز از فرودگاههای مشهد و سبزوار در مسیرهای شرق، جنوب شرق یا شمال شرق وجود دارد. در واقع این دو فرودگاه پروازهای داخلی شرق کشور را پوشش میدهد؛ اما پروازهای مشهد به تهران، مرکز و غرب کشور همچون شهرهای اصفهان، شیراز، اهواز و آبادان لغو شده است.
مدیرکل فرودگاههای استان خراسان رضوی اضافه کرد: بر اساس برنامهریزی انجام شده توسط سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاههای کشور، دو فرودگاه مشهد و سبزوار برای انجام پروازهای خارجی هدف گذاری شده است؛ اما این دو فرودگاه برای انجام پروازهای داخلی در شرق کشور نیز آمادگی دارد.
پروازهای حجاج در مشهد به زمین مینشیند
وی درباره پروازهای بازگشت حجاج نیز گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده مقرر شده بود حجاج استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در قالب ۱۹ پرواز و حدود چهار هزار و ۶۰۰ حاجی از طریق فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد کشور به میهن بازگردند که تا ساعت ۲۳ شب گذشته (یکشنبه شب)، ۱۸ پرواز حامل چهار هزار و ۲۵۸ حاجی، انجام شده و حجاج به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
امانی بنی افزود: اما با تمهیداتی که امروز از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان حج و زیارت اندیشیده شده، پروازهای بازگشت حجاج باقی مانده دیگر استانهای کشور نیز در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد بر زمین مینشیند و این حجاج با هماهنگی حوزه حمل و نقل و حج و زیارت استان، به صورت زمینی به استانهای خود بازمی گردند.
سرنوشت پروازهای مشهد-نجف و مشهد-بغداد
وی درباره پروازهای مشهد-نجف و مشهد-بغداد و بالعکس هم گفت: بر اساس آخرین اطلاعیه هوانوردی (نوتام)، پروازهای مشهد-نجف و مشهد-بغداد هم باطل شده است.