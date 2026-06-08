فدراسیون ووشو از خواهران منصوریان برای حمله به دفتر رئیس فدرسیون شکایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از حمله خواهران منصوریان به دفتر رئیس فدراسیون ووشو، رئیس فدراسیون از الهه و شهربان و منصوریان به اتهام هتاکی و حمله به دفتر فدراسیون همچنین آسیب به بخش‌هایی از این دفتر شکایت کرد.

گفته می‌شود این شکایت به مراجع قضایی کیفری محسوب می‌شود و در حالی که پرونده قبلی خواهران منصوریان هنوز بسته نشده است پرونده دیگری برای این ۲ خواهر باز شده است. خواهران منصوریان پس از شکست الله منصوریان مقابل دیانا رحیمی به دفتر رئیس فدراسیون هجوم بردند و این اتفاق تلخ رقم خورد.

متن بیانیه فدراسیون ووشو در مورد این درگیری به شرح زیر منتشر شده بود:

صبح امروز سری دوم رقابت‌های انتخابی تیم ملی ووشو زنان در آکادمی ملی ووشو برگزار شد. پس از پایان مرحله دوم مبارزه انتخابی تیم ملی ووشو ساندا زنان و پس از شکست سهیلا منصوریان از حریف خود دیانا رحیمی، الهه و شهربانو منصوریان با داد و فریاد وارد محل فدراسیون و شکستن درب دفتر ریاست فدراسیون شدند و با بر زبان راندن الفاظ رکیک و توهین به تمام ارکان و اعضای فدراسیون اعم از رئیس، کارکنان و ملی‌پوشان ووشو ایران، به رئیس فدراسیون حمله‌ور شده و الهه منصوریان نیز با چاقوی میوه‌خوری اتاق ریاست فدراسیون در حضور ناظران خودزنی کرده و به شخص خود حمله‌ور شد تا تقصیر ضرب و شتم را به گردن رئیس فدراسیون بیاندازد.

در شرایطی که مسئول حراست فدراسیون و ناظران وزارت ورزش و جوانان در محل وقوع حادثه حضور داشتند، شهربانو منصوریان با استفاده از الفاظ رکیک خطاب به رئیس فدراسیون و دبیرکل کمیته ملی المپیک، همه حضار را تهدید به ضرب و شتم نمود. این در شرایطی است که رئیس فدراسیون بلافاصله پس از ورود ناگهانی به اتاق و با شکست حرز درب اتاق توسط خواهران منصوریان، از اتاق خارج شد تا حتی بی‌احترامی به آنان نکرده باشد.

پیش از این شهربانو منصوریان از حضور در اماکن ووشو با رأی کمیته‌های استیناف و انضباطی محروم شده بود و سهیلا منصوریان با ابراز عذرخواهی مورد بخشش کمیته استیناف فدراسیون قرار گرفته بود. فدراسیون ووشو حق هرگونه اقدام قانونی و قضایی برای خود را محفوظ می‌داند.

 

برچسب ها: فدراسیون ووشو ، وزارت ورزش و جوانان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۶:۰۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
اصلا شبیه یک زن رفتار نمیکنن مگه هر کسی ورزش کار میشه باید رفتارو کردارش هم عوض بشه چقدر هم کت و کلفت شده دست و پاهاشون اصلا ظرافت زنانه ندارن از قلدر بازی خوششون میاد دیگه نمی‌دونن که مردهارو هر کاری کنی جون به جونشون کنن از خانم هایی که خونه دار هستن و ظریف هستن خوششون میاد نه از این مدل چرت و پرت ها مثل لات راه میرن
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
خوب باشه اینا غلت کردن ولی درست قضاوت کنید برید تو تکواندو کشتی فوتبال و فوتسال والیبال بسکتبال دومیدانی وزنه برداری وووو مافیا و قدرت دامن کل ورزش گرفته کی جرعت بگه این کار شما اشتباه هست میز قدرت رانت پارتی وووو دست خودشونه
۱۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
درسته الان تو جودو همینه کسی جرات نمیکنه کلی گزارش رفته پیش وزیر ولی خبری نیست .وزیر استعفا
Iran (Islamic Republic of)
Shiva
۱۷:۰۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
همیشه از این ها نفرت داشتم چقدرحقارت باره وقتی در دور انتخاباتی نتونی حریف ملی پوش. خودت رو کناربزنی. باروش های چاله میدونی و رانت ولابی و پارتی پیش ببری توحتی حریف دختر ایرانی نشدی درسطح اسیاچه حرفی برای گفتن داری؟قبول کنیدکه دورتون تموم شده همه بهترین خودشون رومیعرستن ایران افتصاحترین خودش رو
۳
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
درگیری فیزیکی توی این فدراسیون بر خلاف فدراسیونهای دیگه بالاست ، بنظر مدیریت و نحوه اداره این فدراسیون مشکل داره .
۷
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کارشناس ورزش
۲۲:۲۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
صدرصد خودزنی صدیقی همچین آدمی نیست اصلا این روحیات نداره اصلا جلوی خواهران منصوریان کی میتونه چاقو بکشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
هیچوقت خوشم از اینا نیومد. مثل یک خانوم و یک زن هرگز رفتار نکردن ، لات چاله میدون از اینا لطیف تره
۶
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
اینا ظاهرشون مثل زن اما از درون مرد هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
اینها مغزشان را فقط برای قهرمانی زورگویی مصرف کردند آداب و معاشرت نرمال رابلد نیستند معمولی صحبت کردنشان هم مثل دعوا کردن
۴
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
مهارتش را ندارند
Iran (Islamic Republic of)
حجت
۱۴:۳۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
سهیلا منصوریان با ابراز عذرخواهی مورد بخشش کمیته استیناف فدراسیون قرار گرفته بود.
خوب رگ خواب پیدا کرده اند
۲
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
سگ هار
۸
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
مسلمان تهمت نزن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
ضرب و شتم غلطه دل بندم
ضرب و جرح درسته دل بندم
۵
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
خدا نکند که گدا معتبر شود
۷
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سورنا
۱۳:۲۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
آدمهای بی ظرفیت یارب مباد که گدا معتبر شود
۶
۳۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
این که با زحمات و تلاش به موفقیت رسیدند جدا ولی رفتار غیر ورزشی باید طبق قانون برخورد شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
کلا زنهاخیلی حسودند
۱۲
۳۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
همه این طور نیستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
این‌ها را فقط باید حذف کرد
۵
۴۹
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