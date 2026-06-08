فدراسیون ووشو از خواهران منصوریان برای حمله به دفتر رئیس فدرسیون شکایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از حمله خواهران منصوریان به دفتر رئیس فدراسیون ووشو، رئیس فدراسیون از الهه و شهربان و منصوریان به اتهام هتاکی و حمله به دفتر فدراسیون همچنین آسیب به بخش‌هایی از این دفتر شکایت کرد.



گفته می‌شود این شکایت به مراجع قضایی کیفری محسوب می‌شود و در حالی که پرونده قبلی خواهران منصوریان هنوز بسته نشده است پرونده دیگری برای این ۲ خواهر باز شده است. خواهران منصوریان پس از شکست الله منصوریان مقابل دیانا رحیمی به دفتر رئیس فدراسیون هجوم بردند و این اتفاق تلخ رقم خورد.



متن بیانیه فدراسیون ووشو در مورد این درگیری به شرح زیر منتشر شده بود:



صبح امروز سری دوم رقابت‌های انتخابی تیم ملی ووشو زنان در آکادمی ملی ووشو برگزار شد. پس از پایان مرحله دوم مبارزه انتخابی تیم ملی ووشو ساندا زنان و پس از شکست سهیلا منصوریان از حریف خود دیانا رحیمی، الهه و شهربانو منصوریان با داد و فریاد وارد محل فدراسیون و شکستن درب دفتر ریاست فدراسیون شدند و با بر زبان راندن الفاظ رکیک و توهین به تمام ارکان و اعضای فدراسیون اعم از رئیس، کارکنان و ملی‌پوشان ووشو ایران، به رئیس فدراسیون حمله‌ور شده و الهه منصوریان نیز با چاقوی میوه‌خوری اتاق ریاست فدراسیون در حضور ناظران خودزنی کرده و به شخص خود حمله‌ور شد تا تقصیر ضرب و شتم را به گردن رئیس فدراسیون بیاندازد.

در شرایطی که مسئول حراست فدراسیون و ناظران وزارت ورزش و جوانان در محل وقوع حادثه حضور داشتند، شهربانو منصوریان با استفاده از الفاظ رکیک خطاب به رئیس فدراسیون و دبیرکل کمیته ملی المپیک، همه حضار را تهدید به ضرب و شتم نمود. این در شرایطی است که رئیس فدراسیون بلافاصله پس از ورود ناگهانی به اتاق و با شکست حرز درب اتاق توسط خواهران منصوریان، از اتاق خارج شد تا حتی بی‌احترامی به آنان نکرده باشد.

پیش از این شهربانو منصوریان از حضور در اماکن ووشو با رأی کمیته‌های استیناف و انضباطی محروم شده بود و سهیلا منصوریان با ابراز عذرخواهی مورد بخشش کمیته استیناف فدراسیون قرار گرفته بود. فدراسیون ووشو حق هرگونه اقدام قانونی و قضایی برای خود را محفوظ می‌داند.