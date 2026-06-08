فرمانده مرزبانی فراجا از کشف ۲۶۱ كيلوگرم شیشه و تریاک توسط مرزبانان استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علیاکبر جاویدان اظهار داشت: مرزداران سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی، به سرنخهایی از قصد قاچاقچیان موادمخدر برای ورود به خاک کشور در مناطق مرزی دست یافتند و با برنامهریزی دقیق عملیاتی، تشدید اقدامات را در دستور کار قرار دادند.
️وی در ادامه افزود: مرزداران غیور با اعزام چند تیم پوششی و عملیاتی و اجرای طرح مهار، منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار داده و توانستند محمولههای موادمخدر را کشف و قاچاقچیان را زمینگیر کنند.
سردار جاویدان تصریح کرد: مرزداران سلحشور طی این عملیاتهای جداگانه جمعاً ۲۶۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل؛ ۲۱۶ کیلوگرم شیشه و ۴۵ کیلوگرم تریاک را کشف کردند.
فرمانده مرزبانی انتظامی با اشاره به دستگیری ۴ سوداگر مرگ و توقیف سه دستگاه وسیله نقلیه، خاطرنشان کرد: مرزداران مجاهد مرزبانی بیش از هر زمانی آمادگی و توان پاسخگویی به هر گونه تجاوز و تعرض به خاک میهن عزیزمان را دارند و همواره با چشمانی تیزبین، امنیتی مثالزدنی را برای ملت بزرگ ایران در سرحدات کشورمان به ارمغان خواهند آورد.
منبع فارس