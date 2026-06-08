فرمانده مرزبانی فراجا از کشف ۲۶۱ كيلوگرم شیشه و تریاک توسط مرزبانان استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی‌اکبر جاویدان اظهار داشت: مرزداران سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی، به سرنخ‌هایی از قصد قاچاقچیان موادمخدر برای ورود به خاک کشور در مناطق مرزی دست یافتند و با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی، تشدید اقدامات را در دستور کار قرار دادند.

️وی در ادامه افزود: مرزداران غیور با اعزام چند تیم پوششی و عملیاتی و اجرای طرح مهار، منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار داده و توانستند محموله‌های موادمخدر را کشف و قاچاقچیان را زمینگیر کنند.

سردار جاویدان تصریح کرد: مرزداران سلحشور طی این عملیات‌های جداگانه جمعاً ۲۶۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل؛ ۲۱۶ کیلوگرم شیشه و ۴۵ کیلوگرم تریاک را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی انتظامی با اشاره به دستگیری ۴ سوداگر مرگ و توقیف سه دستگاه وسیله نقلیه، خاطرنشان کرد: مرزداران مجاهد مرزبانی بیش از هر زمانی آمادگی و توان پاسخگویی به هر گونه تجاوز و تعرض به خاک میهن عزیزمان را دارند و همواره با چشمانی تیزبین، امنیتی مثال‌زدنی را برای ملت بزرگ ایران در سرحدات کشورمان به ارمغان خواهند آورد.

منبع فارس

برچسب ها: قاچاق موادمخدر ، دستگیری
خبرهای مرتبط
انهدام باند قاچاق سلاح و مهمات جنگی در مرز جکیگور
پاتک پلیس به سوداگران مرگ در سیستان و بلوچستان / کشف قریب به یک تن انواع موادمخدر
جمع آوری ۳۷۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حل مشکلات معیشتی و گرانی نیازمند مدیریت جدی و کار مضاعف مسئولان است
سرعت طوفان در زابل به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید
کشف سلاح و مهمات جنگی در مرز زابل
آخرین اخبار
کشف سلاح و مهمات جنگی در مرز زابل
سرعت طوفان در زابل به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید
حل مشکلات معیشتی و گرانی نیازمند مدیریت جدی و کار مضاعف مسئولان است