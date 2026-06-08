\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0633\u0627\u0628 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06cc \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0633\u067e\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0646\u0648\u0634\u062a:\n\u00a0\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0636\u0631\u0628\u0627\u062a \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0648 \u0633\u0631\u06cc\u0639 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc\u060c \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u0648 \u0633\u0627\u06cc\u0628\u0631\u06cc \u062f\u06cc\u0634\u0628 \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644\u06cc \u0648 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a \u06f1\u06f0\u06f0 \u0627\u0632 \u06f1\u06f0\u06f0 \u0627\u0633\u062a.\n