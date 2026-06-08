حساب کاربری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از موفقیت ۱۰۰ درصدی ضربات شب گذشته سپاه به سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حساب کاربری سازمان اطلاعات سپاه در یکی از شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی نوشت:

 اطلاعات میدانی از ضربات شدید و سریع نظامی، امنیتی و سایبری دیشب به سرزمین‌های اشغالی و نشان دهنده موفقیت ۱۰۰ از ۱۰۰ است.

توییت سپاه

برچسب ها: سازمان اطلاعات سپاه ، اراضی اشغالی ، حمله موشکی
خبرهای مرتبط
سخنگوی سپاه: آسمان سرزمین‌های اشغالی و منطقه، تحت اراده ما است
آغاز عملیات نصرِ سپاه پاسداران علیه پایگاه‌های تلنوف و نواتیم
سپاه: تجاوز دشمن به صنایع پتروشیمی پاسخ داده شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
عزیزان دلاور خدا حفظتون کنه .
حالا بقول شما عزیزان این یک تنبیه بود ولی شمارا به خون رهبرشهید ، شهدای میناب ولامرد ودیگر عزیزانمون و مرمی که ۱۰۰ شب خیابان راخالی نکردند ، تنبیه بعدی درحد نابودی باشه و ضربات سهمگین به دشمن درمنطقه و دورتر بزنید .... انشاءالله .
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
زنده باد بچه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عمار .
۱۸:۴۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
به نام خداوند جان و خرد : درود خداقوت احسنت بر جمیع دلاور مردان مرد نیروهای خردمند نخبگانی واکنش سریع امنیتی نظامی مسلح ایران اسلامی عزیزمان باد .
نصر من الله و فتح قریب و بشر المومنین .
یا علی علیه السلام مددی .
التماس دعا و صلوات.
و من الله التوفیق .
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
دستتان درد نکند چه مکان‌هایی مورد اصابت قرار گرفته و چند نفر از فرماندهان و افراد مهم دشمن به درک واصل شده
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
نیروهای مسلح ما اعلام کرده این عملیات ما ۱۰۰ در ۱۰۰ موفق بوده ولی اسقاطیل اعلام کرده که به حمله به لبنان ادامه می ده !!! این یعنی چی ؟؟؟!!!
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
دوباره اسراییل لبنان را زد. چی شد؟ الان جواب میدید یا تمام شد رفت تا سال دیگه؟
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
بزنید و رحم نکنید. موقع زدن، شهدا رو به یاد بیاورید و انتقام سخت بگیرید
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
آیا حداقل باب المندب رو به روی اسرائیل ببندید این چه آتش‌بسیه که آمریکایی‌ها مزاحم کشتی‌های ما میشن
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
دست مریزاد! ان شاالله مرگ نتانیابو وسگ زرد
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
در برابر خون رهبر شهید جان چه کسی را گرفتید . به دشمن فهماندید که هیچ تاوانی در برابر ترورهایشان نخواهند پرداخت و آنها برای تکرار کارشان هیچ ترسی ندارند
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
100 درصد؟ جدی میفرمائید
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
با توان بیشتر رژیم صهیونیستی را مورد حمله قرار دهید و از هیچ چیزی نترسید دشمن آمریکایی باید ویران نابود شود
۹
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
خدا خیرتون بده سپاهیان ایران
۱۸
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
ما به نیرو هامون امید داریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
زنده باد شیرمردان و دلاوران ارتش و سپاه ایران کهن و قدرتمند
۱۶
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
الله اکبر
۱۲
۳۱
پاسخ دادن
۱۲
روایت پزشکیان از پاسخ رهبر شهید به موضوع انجام مذاکرات
نیروهای مسلح آماده پاسخ سریع به خطای دشمن هستند
انتصاب اعضای جدید هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با حکم رهبر انقلاب اسلامی
پزشکیان: مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها از تقویت ظرفیت‌های داخلی و علمی می‌گذرد
مهاجرانی: لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد است
سردار شکارچی: به هر تهدید ترامپ تودهنی زدیم
مثبت‌شدن تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ با دستور رئیس‌جمهور انجام شد
بقایی: آمریکا با نقض مکرر آتش‌بس، به روند دیپلماتیک آسیب می‌زند
قالیباف: مسیر فتح و پیروزی از دل ایستادگی و شهادت می‌گذرد
حضور مسعود پزشکیان در سومین آیین «امین ایران»
آخرین اخبار
حمله آمریکا به مخازن آب در جنوب ایران، حمله به نبض زندگی ایرانیان است
وزیر کشور: فعلا انتخابات شوراها برگزار نمی‌شود
آملی لاریجانی: ایران نه باک از تهدید دارد نه تسلیم را جایز می‌داند
پزشکیان: تهدید زیرساخت‌های کشور نشانه استیصال در برابر ایران است
نیروهای مسلح آماده پاسخ سریع به خطای دشمن هستند
مثبت‌شدن تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ با دستور رئیس‌جمهور انجام شد
آژانس با بحران اعتماد و مشروعیت مواجه است
سردار شکارچی: به هر تهدید ترامپ تودهنی زدیم
پورجمشیدیان دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب شد
جام جهانی فوتبال نباید بهانه‌ای برای تبعیض و آزار نمایندگان ورزشی ملت‌ها شود
پزشکیان عضویت غیر دائم قرقیزستان در شورای امنیت سازمان ملل را تبریک گفت
پزشکیان: مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها از تقویت ظرفیت‌های داخلی و علمی می‌گذرد
قالیباف: مسیر فتح و پیروزی از دل ایستادگی و شهادت می‌گذرد
روایت پزشکیان از پاسخ رهبر شهید به موضوع انجام مذاکرات
بقایی: آمریکا با نقض مکرر آتش‌بس، به روند دیپلماتیک آسیب می‌زند
مهاجرانی: لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد است
انتصاب اعضای جدید هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با حکم رهبر انقلاب اسلامی
یکصد شب حضور متصل مردم در میدان، دشمن را به زانو درآورده است
حضور مسعود پزشکیان در سومین آیین «امین ایران»
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
قدردانی سرلشکر عبداللهی از یکصد شب حضور شکوهمند ملت بزرگ ایران در میدان‌ها
وزارت خارجه: ایران در اعمال حق ذاتی دفاع از خود درنگ نخواهد کرد
ایران حق پاسخ به تجاوز آمریکا را محفوظ می‌دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۰ خرداد
حزب‌الله لبنان جزو لاینفک سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است
حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه
پاسخ سریع سپاه به حمله ارتش تروریستی آمریکا به جنوب کشور
نامه عراقچی به اعضای شورای حکام درباره اقدام غیرقانونی آمریکا و سه کشور اروپایی
حمله آمریکا به جنوب ایران
آمادگی برای صدور ویزای شرکت‌کنندگان خارجی در مراسم تشییع رهبر شهید