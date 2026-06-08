مدیرکل انتقال خون فارس هشدار داد: هرگونه وقفه در چرخه اهدای خون می‌تواند خدمت‌رسانی به بیماران را با چالش مواجه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مجید اکبرزاده مدیرکل انتقال خون استان فارس با تأکید بر ضرورت تداوم اهدای خون در استان فارس اظهار کرد: تولید فرآورده‌های خونی به دلیل محدودیت زمان نگهداری برخی محصولات، به‌ویژه پلاکت، باید به صورت مستمر و روزانه انجام شود و وقفه در این چرخه می‌تواند روند خدمت‌رسانی به بیماران را با چالش مواجه کند.

او افزود: نیاز به فرآورده‌های خونی، به‌خصوص پلاکت، در مراکز درمانی استان به صورت روزانه وجود دارد و بیماران سرطانی، مبتلایان به اختلالات عملکرد پلاکت و اختلالات خونریزی دهنده و بسیاری از بیماران بستری در مراکز درمانی از جمله مصرف‌کنندگان اصلی این فرآورده حیاتی هستند.

اکبرزاده با اشاره به افزایش مصرف پلاکت در بیمارستان‌های استان گفت: در هفته‌های اخیر میزان مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون کاهش یافته، در حالی که تقاضا و مصرف پلاکت روند افزایشی داشته است؛ از این رو جهت تامین کامل پلاکت لازم است شهروندان با مراجعه مستمر به مراکز اهدای خون، سازمان انتقال خون را در تأمین نیاز بیماران یاری کنند.

او ادامه داد: عمر نگهداری و مصرف فرآورده‌های خونی محدود است و به همین دلیل تولید این محصولات باید به صورت روزانه و مداوم انجام شود. تحقق این هدف بدون مشارکت مستمر مردم نوعدوست امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیرکل انتقال خون فارس با بیان اینکه این استان به ۸۴ مرکز و بیمارستان درمانی خدمات‌رسانی می‌کند، خاطرنشان کرد: فارس یکی از قطب‌های مهم درمانی کشور به شمار می‌رود و علاوه بر بیماران ساکن استان، مراجعه‌کنندگان متعددی از استان‌های جنوبی و همجوار برای دریافت خدمات درمانی به شیراز سفر می‌کنند.

او افزود: وجود بزرگ‌ترین مرکز پیوند کبد کشور، یکی از مراکز شاخص پیوند مغز استخوان، شمار قابل توجه بیماران تالاسمی و همچنین آمار بالای مصدومان حوادث جاده‌ای، نیاز به تأمین مستمر خون و فرآورده‌های خونی را در استان دوچندان کرده است.

اکبرزاده از مردم خواست اهدای خون را به عنوان یک اقدام مستمر و مسئولانه در برنامه زندگی خود قرار دهند و گفت: استمرار حضور اهداکنندگان در پایگاه‌های انتقال خون، تضمین‌کننده استمرار تولید فرآورده‌های خونی و تأمین نیاز بیماران نیازمند در سراسر استان خواهد بود.

برچسب ها: بیمار سرطانی ، پلاکت ، اهدای خون ، انتقال خون فارس
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