مأموران پلیس راه استان قم یک دستگاه کامیون باری را که راننده آن پسری ۹ ساله بود، متوقف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ روح الله شاکری،رئیس پلیس راه استان قم گفت:بامداد امروز مأموران پلیس راه استان هنگام گشت‌زنی در آزادراه قم -کاشان به یک دستگاه کامیون خاور مشکوک شدند. نحوه حرکت نامنظم و لرزش‌های خودرو، افسران را به این گمان انداخت که راننده احتمالاً دچار خواب‌آلودگی است. اما پس از فرمان ایست و نزدیک شدن به خودرو، صحنه‌ای بسیار شوکه‌کننده در انتظارشان بود.

وی افزود:ارتفاع راننده از فرمان به قدری کم بود که پلیس در نگاه اول تصور کرد صندلی راننده خالی است؛ اما با دقت بیشتر، کودکی ۹ ساله را پشت فرمان دیدند که برای دیدن جاده مجبور بود از لبه صندلی بلند شود و گردن بکشد. در بازجویی‌های اولیه مشخص شد این نونهال ۹ ساله به همراه پدرش که در قسمت شاگرد کامیون نشسته بوده حدود ۵ کیلومتر در اتوبان رانندگی کرده و چندین خودروی دیگر را نیز سبقت گرفته بود.

ماجرا به فاجعه ختم نشد

سرهنگ شاکری گفت:بر اساس قوانین، پدر این کودک به دلیل در اختیار گذاشتن خودرو به فرد فاقد گواهینامه و به خطر انداختن جان فرزندش و سایر شهروندان، با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد. همچنین کامیون تا اطلاع ثانوی به پارکینگ منتقل گردید.

منبع:روابط عمومی پلیس راه استان قم