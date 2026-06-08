باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ موسوی‌فر با اشاره به حساسیت موضوع برای افکار عمومی اظهار داشت: «به‌دنبال انتشار ویدیویی از یک فقره سرقت گوشی توسط راکب یک دستگاه موتورسیکلت، شناسایی متهم به‌صورت ویژه در دستور کار تیم‌های عملیاتی پلیس آگاهی قرار گرفت.»

وی افزود: «با انجام اقدامات کارآگاهی، اطلاعاتی، هویت متهم به نام "سیاوش ۲۵ ساله" شناسایی و شب گذشته طی یک عملیات غافلگیرانه، وی در مخفیگاهش در جنوب تهران دستگیر و موتورسیکلت مورد استفاده در سرقت نیز توقیف شد.»

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی در پایان تأکید کرد: «متهم با مجوز مقام قضایی جهت انجام تحقیقات تکمیلی و کشف سایر سرقت‌های احتمالی در اختیار پلیس قرار دارد.»

منبع: پلیس