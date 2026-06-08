معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی، از دستگیری سارق گوشی‌قاپی خبر داد که تصاویر سرقتش در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ موسوی‌فر با اشاره به حساسیت موضوع برای افکار عمومی اظهار داشت: «به‌دنبال انتشار ویدیویی از یک فقره سرقت گوشی توسط راکب یک دستگاه موتورسیکلت، شناسایی متهم به‌صورت ویژه در دستور کار تیم‌های عملیاتی پلیس آگاهی قرار گرفت.» 

وی افزود: «با انجام اقدامات کارآگاهی، اطلاعاتی، هویت متهم به نام "سیاوش ۲۵ ساله" شناسایی و شب گذشته طی یک عملیات غافلگیرانه، وی در مخفیگاهش در جنوب تهران دستگیر و موتورسیکلت مورد استفاده در سرقت نیز توقیف شد.» 

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی در پایان تأکید کرد: «متهم با مجوز مقام قضایی جهت انجام تحقیقات تکمیلی و کشف سایر سرقت‌های احتمالی در اختیار پلیس قرار دارد.»

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس آگاهی ، گوشی قاپ
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