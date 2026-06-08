مدیرعامل آب و فاضلاب منطقه ۲ تهران گفت: در ساعات مربوط به جام جهانی فوتبال نیز تغییراتی در الگوی مصرف خواهیم داشت به همین دلیل امروز حقیقتاً اصرار ما بر این است که باز هم با کمک رسانه‌ها بتوانیم در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - صدرائیه مدیرعامل آب و فاضلاب منطقه ۲ تهران در نشست خبری بیان کرد:  حقیقتاً روز‌های سختی را پشت سر گذاشته است، اما به حمدالله شرایط با مدیریت و تلاش مجموعه در حال پیشبرد است.

صدرائیه ادامه داد: تأثیری که رسانه‌ها بر افکار عمومی داشتند، نقش مهمی ایفا کرد. به گونه‌ای که در سال گذشته، زمانی که در ابتدای بحران قرار داشتیم، آمار مشترکان وضعیت دیگری داشت، اما بعد از اینکه بحث فرهنگ‌سازی با همان نگاهی که رسانه‌ها داشتند، اتفاق افتاد، در پایان سال بیش از ۶۰ درصد مشترکان در جمع خوش‌مصرف‌ها قرار گرفتند.

مدیرعامل آب و فاضلاب منطقه ۲ تهران با اشاره به شرایط اقلیمی پیش‌رو گفت: ما تابستانی گرم‌تر از نرمال را در پیش داریم و در عین حال با شروع فصل گرما، ایام محرم را نیز خواهیم داشت و حتی در ساعات مربوط به جام جهانی فوتبال نیز تغییراتی در الگوی مصرف خواهیم داشت به همین دلیل امروز حقیقتاً اصرار ما بر این است که باز هم با کمک رسانه‌ها بتوانیم در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دهیم.

او افزود: ۵ سال خشکسالی پیاپی در تهران، شرایطی را در سال گذشته رقم زد که یک تجربه مدیریتی بزرگ و بی‌سابقه برای مدیران ما بود؛ از این تجربه برای مدیریت بهینه تأمین و توزیع آب استفاده خواهیم کرد در حال حاضر ۱۵۰۰ کیلومتر خطوط انتقال و توزیع آب در این منطقه وجود دارد که سال گذشته با اجرای عملیات پایش، ۱۲۵۰ کیلومتر از این شبکه مورد نشت‌یابی قرار گرفت.

او افزود: در نتیجه این بازرسی‌های فنی، ۵۰ مورد نشت نامرئی که منجر به هدررفت آب با دبی ۱۰۰ لیتر بر ثانیه می‌شد، شناسایی و در کمترین زمان ممکن رفع شد.

این مقام مسئول با تأکید بر استمرار این اقدامات  امسال ، تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است تا امسال، پایش و نشت‌یابیِ تمامی خطوط توزیع و انتقال آب در سطح منطقه به صورت کامل انجام شود تا از هدررفت منابع آبی جلوگیری به عمل آید.

صدرایی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مبارزه با انشعابات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: تیم‌های بازرسی این شرکت به صورت مستمر وضعیت انشعابات را در سطح منطقه ۲ تهران رصد می‌کنند و تا پایان سال گذشته، در مجموع ۱۷ هزار انشعاب غیرمجاز شناسایی و اقدامات قانونی در این زمینه صورت گرفته است.

صدرائیه در پایان با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف از سوی مردم گفت: در کنار همه این اقدامات، آنچه انتظار داریم، همیاری و همکاری مردم است؛ چراکه آنچه وظیفه ما به عنوان خادمان مردم است، از لحاظ فنی، حرفه‌ای و اهتمامی که همکاران من باید داشته باشند، در جای خود انجام می‌شود، اما نگاه اصلی باید به سمت مدیریت مصرف باشد تا ان‌شاءالله بتوانیم مصرف را کنترل کنیم و از شرایطی که مطرح شد عبور کنیم و پاییز سختی را پیش‌رو نداشته باشیم. عبور از این شرایط، مستلزم مدیریت مصرف و توجه جدی به این حوزه است.

برچسب ها: وزارت نیرو ، قطعی آب
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