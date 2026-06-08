رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: استان فارس با تولید ۵۴ هزار و ۲۸۵ تن پنبه معادل ۲۱.۸ درصد از کل تولیدات کشور را در اختیار دارد و پیشتاز این صنعت در کشور محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی گفت: استان فارس با تولید ۵۴ هزار و ۲۸۵ تن پنبه معادل ۲۱.۸ درصد از کل تولیدات کشور را در اختیار دارد و پیشتاز این صنعت در کشور محسوب می‌شود و در سال زراعی جاری با رویکردی توسعه‌محور و با توجه به نزولات جوی مطلوب در کنار افزایش نرخ اقتصادی وش پنبه انتظار می‌رود سطح زیر کشت این محصول در استان با رشدی ۱۴ درصدی از ۱۵ هزار و ۶۲۸ هکتار در سال گذشته به ۱۸ هزار هکتار ارتقا یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه عملیات کاشت پنبه از اردیبهشت ماه در مزارع این استان آغاز شده است و تا اواخر خردادماه ادامه دارد گفت: تا این لحظه ۵۰ هکتار از این اراضی در شهرستان استهبان زیر کشت رفته است.

او تاکید کرد: فارس با تکیه بر مدیریت هوشمندانه منابع آبی و رعایت الگوی کشت نوین برای افزایش چشمگیر سطح زیر کشت و تثبیت جایگاه نخست تولید این محصول استراتژیک در کشور، برنامه ریزی دقیقی دارد.

بهجت حقیقی در تشریح اقدامات حمایتی این سازمان برای کشاورزان عنوان کرد: تامین نهاده‌های مورد نیاز به عنوان زیربنای تحقق این جهش تولید در اولویت قرار گرفته است و با پیگیری‌ها و مکاتبات گسترده صورت گرفته تاکنون ۹ هزار تن انواع کود‌های پایه و سرک پنبه در کنار ۵۰۰ تن انواع بذور باکیفیت تولید داخل تدارک دیده شده و در شبکه توزیع قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: پنبه‌کاران گرامی می‌توانند با مراجعه به مدیریت‌های جهاد کشاورزی و مراکز خدمات کشاورزی در شهرستان‌های خود نسبت به دریافت نهاده‌های مورد نظر اقدام کنند تا با بهره‌گیری از حمایت‌های فنی و نهاده‌ای در کنار رعایت الگوی کشت شاهد فصل زراعی پرباری باشیم که علاوه بر رونق اقتصاد کشاورزی استان نقشی کلیدی در خودکفایی ملی ایفا کند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، استان فارس ، پنبه ، مدیریت ، هوشمند ، منابع آبی
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