فرماندهی جبهه داخلی رژیم اسرائیل در پی عملیات‌های موشکی اخیر، مجموعه‌ای از محدودیت‌های گسترده از جمله تعطیلی کامل مدارس و دانشگاه‌ها را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فرماندهی جبهه داخلی رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که پس از عملیات‌های موشکی ایران و فعال شدن آژیر خطر در سراسر این رژیم تروریستی، دستورالعمل‌های خود را تشدید کرده و تمام مناطق را به حالت «فعالیت محدود» منتقل می‌کند.

محدودیت‌های جدید شامل تعطیلی کامل تمام موسسات آموزشی، لغو امتحانات و محدودیت‌های سختگیرانه‌تر در مورد تجمعات و محل‌های کار بود. این سیاست قرار بود از ساعت ۱۰ شب یکشنبه تا ۸ شب دوشنبه اعمال شود.

وزارت آموزش رژیم تروریستی اسرائیل طبق دستورالعمل‌های فرماندهی جبهه داخلی، امروز تعطیلی کل سیستم آموزشی را اعلام کرد. هیچ کلاس، امتحان یا آموزش از راه دور در هیچ محیط آموزشی برگزار نخواهد شد. این تعطیلی شامل همه گروه‌های سنی، از دوران ابتدائی تا دبیرستان، از جمله آموزش ویژه، می‌شود و همه حمل و نقل دانش‌آموزان لغو شده است.

این محدودیت شامل موسسات آموزش عالی نیز می‌شود، به طوری که دانشگاه حیفا، دانشگاه بن گوریون در نقب و دانشگاه عبری اعلام کردند که دانشگاه‌های خود را تعطیل کرده و به جز کارکنان ضروری، به کار و تحصیل از راه دور روی آورده‌اند.

در مورد محل‌های کار، کار روتین فقط در ساختمان‌هایی با دسترسی به موقع به یک پناهگاه مجاز بود. محل‌های کاری که این الزام را برآورده نمی‌کردند، اجازه فعالیت نداشتند.

ناوگان حمل و نقل رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که حمل و نقل عمومی تقریبا با ۷۵ درصد ظرفیت عادی خود به فعالیت خود ادامه خواهد داد و راه آهن رژیم تروریستی اسرائیل و خدمات قطار سبک شهری در قدس اشغالی و منطقه دن طبق معمول به فعالیت خود ادامه می‌دهند، در حالی که تله کابین حیفا تا اطلاع ثانوی فعالیت خود را متوقف کرده است.

در مورد سیستم بهداشت و درمان، مدیرکل وزارت بهداشت به بیمارستان‌های رژیم تروریستی دستور داد که طبق «دستورالعمل‌های پلمپ‌شده» عمل کنند، به مجتمع‌های زیرزمینی منتقل شوند و کارکنان مورد نیاز را برای انتقال سریع به عملیات کامل اورژانسی فراخوانند.

در نتیجه این دستورالعمل‌ها، تمام جراحی‌های برنامه‌ریزی‌شده امروز در بیمارستان آسوتا حیفا و همچنین قرار ملاقات‌ها و معاینات در مرکز پزشکی آن در عکا لغو شده است.

منبع: آر تی

برچسب ها: حمله ایران به اسرائیل ، عملیات موشکی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
باید لانچرها همیشه دست روماشه باشند ازاین حرامزاده ها همه چیز بر می آید نقشه دارند ترامپ میگوید به بی بی گفتم خودت را در مقابل ایران تنها می بینی دارند فیلم بازی میکنند
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