باشگاه خبرنگاران جوان؛ امیر روشنبخش معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست هماندیشی و هماهنگی برگزاری ایران اکسپو ۲۰۲۶ با اشاره به جایگاه نمایشگاه ایران اکسپو در عرصه تجارت کشور گفت: این نمایشگاه طی سالهای گذشته به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای تجاری ایران شناخته شده و با رویکردی متفاوت از سایر نمایشگاهها، بستری برای ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی داخلی و تجار و بازرگانان خارجی فراهم کرده است.
روشنبخش افزود: سازمان توسعه تجارت ایران در این رویداد تلاش میکند با دعوت از شرکتها، تجار و هیاتهای اقتصادی از کشورهای مختلف، زمینه همرسانی و بهرهگیری از ظرفیتهای صادراتی کشور را فراهم کند. به گفته وی، هرچند در سالهای ابتدایی برگزاری نمایشگاه برخی کاستیها و نواقص وجود داشت، اما این رویداد هر سال با بهبود فرآیندها و افزایش تعداد مهمانان خارجی همراه بوده است.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به حضور گسترده هیأتهای تجاری از کشورهای مختلف بهویژه کشورهای آفریقایی در دوره گذشته نمایشگاه گفت: بسیاری از این دیدارها به توسعه همکاریهای اقتصادی و انعقاد قراردادهای تجاری منجر شده است. البته سازمان توسعه تجارت مستقیماً در قراردادهای تجاری ورود نمیکند و نقش آن ایجاد بستر مناسب برای ارتباط و مذاکره میان طرفین است.
او مشارکت تشکلها، انجمنهای تخصصی و صادرکنندگان را یکی از محورهای مهم برگزاری دوره هشتم نمایشگاه عنوان کرد و افزود: انجمنها و تشکلهایی که بازارهای هدف مشخصی را شناسایی کردهاند، میتوانند در فرآیند دعوت از مهمانان خارجی نقشآفرینی کنند و سازمان توسعه تجارت نیز آمادگی کامل برای همکاری در این زمینه را دارد.
روشنبخش همچنین از انتخاب شرکت «نبراس» به عنوان مجری برگزاری نمایشگاه خبر داد و گفت: این شرکت با برخورداری از بیش از ۳۰ سال سابقه در برگزاری نمایشگاههای بزرگ و بینالمللی، میتواند بخشی از کاستیهای دورههای گذشته را برطرف کند و به ارتقای کیفیت برگزاری نمایشگاه کمک کند.
او در ادامه به برنامهریزیهای جدید برای مدیریت بهتر حضور هیاتهای خارجی اشاره کرد و گفت: یکی از چالشهای سال گذشته، ناهماهنگی در اطلاعرسانی برنامهها و جلسات هیاتهای تجاری بود. امسال با بهرهگیری از یک سامانه و اپلیکیشن تخصصی، تمامی برنامهها، جلسات و زمانبندیها به صورت دقیق در اختیار مهمانان قرار خواهد گرفت تا امکان بهرهبرداری حداکثری از فرصت حضور آنان در ایران فراهم شود.
آمادگی کامل نمایشگاه بین المللی تهران برای میزبانی
مرتضی دیلان نیز با اشاره به اهمیت ایران اکسپو برای صنعت نمایشگاهی و اقتصاد کشور اظهار کرد: این رویداد یکی از مهم ترین نمایشگاه های کشور محسوب می شود و فرصتی برای معرفی توانمندی های تولیدی و صادراتی ایران به فعالان اقتصادی خارجی است.
وی افزود: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران آمادگی کامل دارد تا با همکاری سازمان توسعه تجارت و مجری نمایشگاه، رویدادی در شأن ظرفیت های صادراتی کشور برگزار کند و زمینه تحقق اهداف صادراتی کشور را فراهم آورد.
نبراس با رویکردی جدید مسئول برگزاری ایران اکسپو شد
در ادامه، علی طلوعی مدیرعامل شرکت مدیریت نمایشگاهی نبراس با تشریح برنامه های اجرایی نمایشگاه گفت: در این دوره تلاش شده است با استفاده از سامانه های هوشمند، فرآیند برگزاری جلسات B2B و ارتباط میان شرکت های ایرانی و هیئت های خارجی هدفمندتر از گذشته انجام شود.
وی افزود: تشکل ها و انجمن های تخصصی می توانند در معرفی مهمانان و خریداران بالقوه مشارکت کنند تا مذاکرات تجاری با اثربخشی بیشتری برگزار شود. همچنین برنامه ریزی هایی برای برگزاری نشست های تخصصی، کارگاه های آموزشی و تورهای صنعتی در حاشیه نمایشگاه انجام شده است.
طلوعی تاکید کرد که استفاده از فناوری های نوین، افزایش کیفیت جلسات تجاری و حضور هدفمند هیئت های خارجی از مهم ترین محورهای برگزاری ایران اکسپو ۲۰۲۶ خواهد بود.
تاکید بر توسعه همکاری با اوراسیا و بازارهای منطقه ای
در این نشست همچنین بر نقش بازارهای منطقه ای، توسعه همکاری با کشورهای اوراسیا و بهره گیری از ظرفیت های لجستیکی و تجاری جدید برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور تاکید شد.
حاضران بر این باور بودند که ایران اکسپو ۲۰۲۶ می تواند با تمرکز بر بازارهای هدف، توسعه مسیرهای جدید صادراتی و تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی، نقش موثری در گسترش تجارت غیرنفتی و افزایش حضور شرکت های ایرانی در بازارهای بین المللی ایفا کند.