باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از هلال احمر، میثم افشار دبیرکل جمعیت هلال‌احمر در ستاد شرایط اضطراری و جلسه برخط با مدیران عامل استان‌ها، گفت: با وجود اخطار‌های مکرر جمهوری اسلامی و در پی شرارت رژیم صهیونیستی در منطقه ضاحیه جنوبی لبنان، راهبرد پدافندی کشور به راهبرد تهاجمی تبدیل شده و طی ساعات گذشته، پایگاه‌های نظامی رژیم مورد اصابت موشک‌های ایران قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی علاقه‌مند تقابل مستقیم با ایران است، گفت: حمله به بخشی از مجتمع پتروشیمی‌کارون در ماهشهر خوزستان در کنار حمله به مراکز نظامی، به معنای نگاه رژیم به تخریب و آسیب به زیرساخت‌هاست و در شرایط موجود، سازماندهی تیم‌های عملیاتی و امدادی و حفظ آمادگی برای هر سناریوی احتمالی بسیار ضروری است.

دبیرکل هلال‌احمر خاطرنشان کرد: در ٢ جنگ اخیر، مجموعه درس‌آموخته‌های جمعیت در بحث امدادرسانی در جنگ، بسیار فراوان بوده است؛ بنابراین مدیران عامل و معاونین استان‌ها باید با درنظر گرفتن تمامی تجربیات، تقویت نقاط قوت و رفع نقاط منفی و کاستی‌ها، آمادگی لازم در تمامی‌بخش‌ها را حفظ کنند.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط اضطراری پیش‌آمده، دستورالعمل ٣٠ بندی و ابلاغی در جنگ تحمیلی سوم، مورد توجه ویژه مدیران عامل استان‌ها قرار گیرد.