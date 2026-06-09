آلاله سفید پس از ۶۰ سال در تالاب بین المللی گندمان شهرستان بروجن رویت شد.

اشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجن گفت: بیش از ۱۳۰ گونه گیاهی در تالاب بین‌المللی گندمان شناسایی شده است که پس از ۶ دهه برای نخستین بار آلاله سفید در این تالاب دیده و ثبت شد.

انصاری افزود: این گونه‌های گیاهی نقش بسزایی در فراهم کردن محیطی مناسب برای زادآوری پرندگان آبزی وکنارآبزی در این فصل شده است.

گل آلاله سفید از گونه گیاهان تالابی است که مختص زیستگاه های آبی است و خیلی نادر و کمیاب است.

این گل به خاطر تغییر شرایط زیستگاهی وکم آب شدن وخشکسالی های سالهای گذشته در تالاب های استان از بین رفته بود که پس از ۶ دهه با احیای تالاب‌ گندمان در سه سال اخیر و شرایط جوی مناسب و بارش های خوب بهاری امسال  دوباره مشاهده شد.

برچسب ها: تالاب ، گونه گیاهی
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