هنوز جام جهانی شروع نشده، پلیس خشن آمریکا با برخورد زننده در بازی دوستانه اکوادور، چهره واقعی میزبانی‌اش را به نمایش گذاشت و صدای اعتراض بازیکنان را درآورد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سایت اسپانیایی AtaqueFutbolero در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد، از آنچه «بداخلاقی و خشونت نیرو‌های امنیتی» در حاشیه بازی دوستانه اخیر میان تیم‌های ملی گواتمالا و اکوادور خوانده، پرده برداشت. بر اساس این گزارش، در جریان ورود یک تماشاگر به زمین مسابقه، برخورد فیزیکی شدید مأموران با او، اعتراض مویسس کایسدو، کاپیتان تیم ملی اکوادور را به همراه داشت.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که ماه‌هاست کمپین‌های متعددی از سوی کانون هواداران فوتبال اروپا و گروه‌های کارگریِ دخیل در آماده‌سازی زیرساخت‌های جام جهانی، خواهان محدود شدن نقش پلیس مهاجرت (ICE) در این تورنمنت شده‌اند. منتقدان با اشاره به عملکرد بحث‌برانگیز این نهاد در ماه‌های اخیر—از جمله گزارش‌هایی مبنی بر تیراندازی منجر به مرگ دو شهروند در معابر عمومی—دولت آمریکا را به نادیده گرفتن مطالبات عمومی برای استفاده از نیرو‌های امنیتی سرکوبگر متهم می‌کنند.

با وجود فشار‌های بین‌المللی و درخواست‌های مکرر برای بایکوت نیرو‌های ICE در رویداد‌های فوتبالی، دولت آمریکا همچنان بر حضور این نیرو‌ها در ساختار امنیتی جام جهانی تأکید دارد. تحلیل‌گران معتقدند بروز چنین تنش‌هایی در دیدار‌های دوستانه پیش از تورنمنت، نشان‌دهنده چالش‌های جدی است که ممکن است در صورت عدم بازنگری در پروتکل‌های امنیتی، امنیت و آرامش جام جهانی را با مخاطرات جدی رو‌به‌رو کند.   

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برچسب ها: آمریکا ، جام جهانی2026
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