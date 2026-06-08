وزیر امور خارجه اسپانیا می‌گوید «هیچ راه حل نظامی» در بحبوحه تنش‌های جدید وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا روز دوشنبه احتمال راه‌حل نظامی برای درگیری در خاورمیانه را رد کرد و شکست اخیر آتش‌بس را محکوم کرد.

آلبارس در پلتفرم X نوشت: «من شکست آتش‌بس بین اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنم. توسل دوباره به خشونت فقط رنج بیشتری به همراه خواهد داشت.»

او با تأکید بر لزوم گفت‌و‌گو و دیپلماسی برای صلح و ثبات در سراسر منطقه، خواستار کاهش فوری تنش‌ها شد. آلبارس افزود: «هیچ راه حل نظامی در خاورمیانه وجود ندارد.»

او همچنین از همه طرف‌ها در اسرائیل، فلسطین و لبنان خواست که به آتش‌بس احترام بگذارند.

ایران اواخر روز یکشنبه پس از حمله هوایی اسرائیل به حومه جنوبی بیروت چندین موشک به سمت شمال اسرائیل شلیک کرد. ایران همواره تاکید کرده است که هر نوع توافقی باید شامل آتش بس در لبنان نیز باشد.

در ۸ آوریل آتش‌بس موقت برقرار شد، اما مذاکرات بعداً در بحبوحه اختلافات بر سر اجرای آن و تحولات منطقه‌ای بعدی متوقف شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: نقض آتش‌بس ، حمله به لبنان
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