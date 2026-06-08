باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا زارعیان مدیرعامل شرکت گاز استان فارس از آغاز و توسعه طرح هوشمندسازی موتورخانه‌ها به عنوان یکی از راهکار‌های نوین این شرکت برای بهینه‌سازی مصرف و ارتقای بهره‌وری انرژی خبر داد و تأکید کرد: این فناوری، ضامن پایداری و جلوگیری از هدررفت گاز طبیعی در بخش‌های عمومی و دولتی است.

او با اشاره به ضرورت عبور از روش‌های سنتی مدیریت انرژی و گذار به سوی تکنولوژی‌های نوین، اظهار داشت: هوشمندسازی موتورخانه‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین گام‌های عملیاتی شرکت گاز استان فارس، تحولی اساسی در نحوه استفاده از منابع انرژی ایجاد کرده است. در این فرآیند، با بهره‌گیری از تجهیزات مدرن، سیستم مدیریت مصرف موتورخانه‌ها به‌صورت کاملاً خودکار و بر اساس نیاز واقعی حرارتی تنظیم می‌گردد که این اقدام، تداوم پایداری شبکه و کاهش اتلاف انرژی را تضمین می‌کند.

زارعیان در تشریح فرآیند فنی این طرح تصریح کرد: سیستم‌های هوشمند نصب شده، با پایش مداوم و دقیق سه پارامتر کلیدی شامل «دمای آب گرم خروجی»، «دمای آب گرم برگشتی» و همچنین «دمای محیط»، مدیریت بار حرارتی دیگ‌های آب گرم را بر عهده می‌گیرند. در این چرخه، با نصب ترموکوپل‌های پیشرفته و ماژول‌های مدیریت هوشمند مصرف، فرمان‌های لازم برای افزایش یا کاهش عملکرد مشعل دیگ صادر می‌شود. این دقت در عملکرد باعث می‌شود که دیگ آب گرم تنها به میزانی که برای گرمایش فضا نیاز است، سوخت مصرف کند و از تولید گرمای مازاد و هدررفت غیرضروری گاز که در سیستم‌های سنتی رایج است، جلوگیری به عمل آید.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس با تأکید بر اینکه هوشمندسازی موتورخانه‌ها یکی از مؤثرترین روش‌ها برای مدیریت ناترازی در پیک مصرف فصل سرد است، افزود: این فناوری علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌های قبوض مصرفی، طول عمر تجهیزات گرمایشی را نیز افزایش داده و استهلاک سیستم‌های حرارتی را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد.

او در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای شرکت گاز فارس برای سال‌های پیش رو گفت: با توجه به اهمیت ویژه مراکز دولتی و آموزشی در مدیریت بهینه سوخت، برنامه عملیاتی هوشمندسازی مصرف گاز در موتورخانه‌های ۴۰۰ مشترک دولتی برای سال ۱۴۰۵ تدوین شده است. اولویت اصلی در این برنامه، مراکز آموزشی است که با توجه به حجم بالای استفاده از سیستم‌های گرمایشی، می‌توانند به عنوان الگو‌های برتر مصرف بهینه در استان مطرح شوند.

زارعیان در پایان خاطرنشان کرد: شرکت گاز استان فارس متعهد است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین، زیرساخت‌های مصرف گاز را در بخش‌های دولتی و عمومی اصلاح کند. هوشمندسازی موتورخانه‌ها نه تنها یک ضرورت فنی، بلکه مسئولیتی اجتماعی برای صیانت از منابع ملی برای نسل‌های آینده است و ما امیدواریم با اجرای این برنامه در سال ۱۴۰۵، گام بزرگی در راستای کاهش هدررفت انرژی و ارتقای امنیت انرژی استان فارس برداریم.

منبع: شرکت گاز فارس