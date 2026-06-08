فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه از مشاهده و مستندسازی حضور یک قلاده پلنگ در بخش سرفیروزآباد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آزاد شیخ ویسی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه روز دوشنبه در این خصوص گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی از سوی مردم، محیط‌بانان یگان حفاظت استان موفق شدند حضور این گونه ارزشمند را که به‌صورت گذری در منطقه رویت شده بود، با ثبت تصاویر و ویدئو مستندسازی کنند.

فرمانده یگان حفاظت استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت این رخداد اظهار کرد: بلافاصله پس از مشاهده این قلاده پلنگ، با هماهنگی اداره نظارت بر امور حیات وحش، گروهی از متشکل از کارشناسان و محیط بانان در منطقه مستقر شده و وضعیت زیستگاهی تحت کنترل کامل قرار گرفته است.

وی ضمن تأکید بر اینکه جای هیچ‌گونه نگرانی برای اهالی منطقه وجود ندارد، افزود: از مردم محلی و طبیعت‌گردان درخواست می‌شود جهت حفظ امنیت خود و آرامش حیات وحش، از نزدیک شدن به محل مشاهده شده خودداری کنند.
شیخ ویسی اظهار کرد: کارشناسان اداره نظارت بر امور حیات وحش و محیط‌بانان به صورت مداوم در حال رصد منطقه هستند تا از هرگونه تعارض احتمالی جلوگیری شود.

 

برچسب ها: پلنگ ایرانی ، مستند سازی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۰ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
این پلنگ در روستای ما هست بخش سر فیروز آباد روستای سید شکر
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
فقط خدا میتونه از دست انسانها نجاتش بده
۰
۴
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