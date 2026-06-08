باشگاه خبرنگاران جوان - علی صابر در جلسه کمیته گردشگری و فرهنگی استان کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به سفر پیش‌روی استاندار سلیمانیه عراق به کرمانشاه، بر اساس دستور استاندار کرمانشاه، کمیته‌های سه‌گانه برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از این سفر تشکیل شده است.

وی افزود: کمیته گردشگری و فرهنگی با عضویت دستگاه‌های فرهنگی استان و به دبیری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه تشکیل شده و وظیفه دارد بسته پیشنهادی خود را در حوزه‌های گردشگری و فرهنگی به استاندار ارائه کند.

صابر با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی دستگاه‌های عضو این کمیته، گفت: از جمله این پیشنهادها می‌توان به برپایی «شب فرهنگی» برای میزبانی از استاندار سلیمانیه و هیأت همراه اشاره کرد.

معاون توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمانشاه تصریح کرد: در این سفر، توانمندی‌های فرهنگی و گردشگری استان از جمله ظرفیت «شهر خلاق خوراک»، مراکز اقامتی، مراکز گردشگری سلامت و مجتمع‌های فرهنگی در معرض دید هیأت عراقی قرار خواهد گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عقد تفاهم‌نامه خواهرخواندگی بین شهرهای کرمانشاه و سلیمانیه، برگزاری هفته فرهنگی مشترک، برپایی نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در چارچوب تفاهم‌نامه میان ۲ شهر، از مهم‌ترین محورهایی است که در این سفر مطرح خواهد شد.

شناسنامه کرمانشاه

استان کرمانشاه با حدود ۲ میلیون نفر جمعیت یک‌ و نیم درصد از مساحت و ۲.۴ جمعیت ایران را در بر می‌گیرد و براساس آخرین تقسیمات کشوری دارای ۱۴ شهرستان با نام‌های کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب، پاوه، جوانرود، سنقر و کلیایی، سرپل‌ذهاب، کنگاور، گیلان‌غرب، هرسین، صحنه، قصرشیرین، دالاهو، ثلاث باباجانی و روانسر است.

این استان ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با ۲ بخش کُردی و عربی کشور عراق دارد و در امتداد این مرز ۲ مرز رسمی و پنج بازارچه مرزی فعال است.

بر اساس داده‌های سرشماری سال ۱۳۹۵ میزان شهرنشینی در استان کرمانشاه ۷۲ درصد است.

استان کرمانشاه بافت قومی و مذهبی دارد و اقوام کُرد، لک، جاف و ترک و همچنین مذاهب و فرق اهل تسنن، تشیع و اهل حق در این استان سکونت دارند.

استان کرمانشاه به لحاظ جغرافیای سیاسی اهمیت راهبردی داشته و افزون بر ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با ۲ بخش کُردنشین و عرب نشین کشور عراق دارد و جزو استان های مهم کشور محسوب می شود.

استان کرمانشاه در برخی محافل عمومی به‌ عنوان «هندوستان ایران» شناخته می‌شود زیرا در یک زمان مشخص دارای آب‌ و هوای چهار فصل است و اقوام مذاهب مختلف، آداب و سنن و رسوم متعدد و متنوع، زبان‌ها و گویش‌های متفاوت و پوشش های هزار رنگ و سنت های جذابی دارد.

کرمانشاه از پیشینه باستانی نیز برخوردار است و سنگ نوشته ها و بناهای تاریخی دوران قبل از اسلام و دیگر دوره های تاریخی نشان از وجود فرهنگ و تمدن در این دیار دارد.

استان کرمانشاه همچنین چهار هزار و ۲۰۰ اثر ثبت ملی‌ شده و ۲ اثر ثبت شده‌ جهانی (کتیبه بیستون و منطقه اورامانات) دارد و با توجه به داشتن راه‌آهن، فرودگاه و زیرساخت‌های ارتباطی شرایط مناسبی برای توسعه گردشگری دارد.